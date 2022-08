La construcción es uno de los trabajos más demandantes físicamente, y la buena onda en el día a día es fundamental para no bajar los brazos en medio de una dura jornada. Así lo demostraron un grupo de albañiles que se volvieron virales en Twitter, después de que una cuenta anónima publicara una divertida escena en una construcción.

En el video, que ya reunió más de 3,1 millones de visitas, se puede ver a los trabajadores recreando la típica entrada de quinceañera: el cumpleañero, con una elegante capa de hecha de plástico sucio y un balde como cartera, toma la mano de un compañero para bajar las escaleras hechas de bolsas de cemento, para llegar a la pista y bailar con sus compañeros al ritmo de "Tiempo de vals" de Chayanne.

Porque tardarán tanto en terminar la casa?



Los albañiles: pic.twitter.com/aXlKrM0G78 — Google Bizarro (@google_bizarro) August 2, 2022

La increíble puesta en escena de los albañiles, las dedicadas actuaciones de toda la compañía y la banda sonora que musicalizó más fiestas de quince que cualquier otra canción hicieron que el video se viralizara en Twitter en cuestión de horas: al momento de escribir esta nota, la publicación logró reunir más de 150 mil 'me gusta's, 18 mil retuits y cientos de comentarios de los divertidos internautas.

"Qué bien que tengan ganas de divertirse en un trabajo tan ingrato", "Jajajajaja solo tienen permitido grabar tiktoks en la hora del almuerzo", "La nueva telenovela 'Pasión de Albañiles' en antena 3", "JAJAJAJA por eso nunca acaba la obra" y "si es por eso estoy totalmente de acuerdo" fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas bajo el tuit viral.

Además de las risas que dejaron cientos de internautas, y ante las críticas de algunos usuarios acerca del ritmo de trabajo de los albañiles, varios trabajadores en el ámbito de la construcción también se cruzaron con el tuit viral y no pudieron evitar compartir su propia experiencia en el área, siempre resaltando el buen ánimo que se comparte en una construcción:

"He tenido la suerte de tener varios trabajos. Desde tener que trabajar con 3 compañeros hasta 30 en mi turno y pase por la construcción también. No hay mejor ambiente para trabajar que en la construcción. No escuchas quejas, problemas, solo optimismo, buena onda y alegría", escribió un usuario.

"Siempre lo he dicho. El mejor ambiente laboral es en una obra de construcción. Tiene que haber buenas energías siempre o se jode el edificio", agregó otro. Por último, no fueron solo los albañiles los que comentaron sobre la buena onda que se comparte en el trabajo; también lo hicieron algunos dueños: "Un día llegué y estaban bailando cumbia. Me sumé como corresponde", acotó un usuario.