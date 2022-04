La eterna pelea o discordia entre Buenos Aires y el interior del país pareciera ser una grieta muy difícil de cerrar. Continuamente, los bonaerenses del AMBA se desligan de los porteños, mientras que los del interior de la provincia hacen de todo para llamar porteños a los del Gran Buenos Aires y los del resto de las provincias llaman porteños a todos lo que habitan la provincia de Buenos Aires.

En fin, tal como dicha discusión no parece tener fin, ahora en Twitter la polémica se reavivó a través de una publicación que se hizo viral. Fue la usuaria @PazActis0 quien despertó la tención de todos los usuarios mediante su posteo, que logró rápidamente 11 mil "me gusta" y cientos de retuits y comentarios.

La chica escribió en su tuit viral: "Ayer hablando con alguien le pregunté si era 'de Capital' y me respondió: “Soy de UNA capital de las tantas provincias, sí". Acompañando el texto, la joven colocó un meme en el que se podía ver la cara de Juan Manuel de Rosas en retratos y billetes. Incluso la imagen incluía dos choclos cruzados y decía: "Mazorquea por él".

Ayer hablando con alguien le pregunté si era “de Capital” y me respondió: “soy de UNA capital de las tantas provincias, si” pic.twitter.com/CTXdLvn7Hc — Paz (@PazActis0) April 21, 2022

Los comentarios sobre la "discordia entre Buenos Aires y el interior"

Como era de esperarse, los demás usuarios en Twitter dejaron sus comentarios al respecto de este tema que genera discusión a cada momento. "Sí, igual Rosas era el más porteño de los federales, pero banco"; "jajajajaja Quiero ese cuadro en mi oficina"; "Bueno soy rosarina, una no vivo ahí, pero acá me preguntas sos de Santa Fe y te contesto no, soy de Rosario. La ciudad de Santa Fe, nada que ver con Rosario"; "Todo bien flaco, pero ¿sos de capital o no?"; "Fui a Jujuy y siempre que me preguntaban respondía ciudad de Buenos Aires y me decían "ah! De capital" Un día ya harta le dije a uno 'de capital' y me dijo 'de cuál capital, cada provincia tiene su capital' BUENOOO".

Además, muchos usuarios comenzaron a discutir el grado de "federalismo" que tenía Rosas y si en verdad no fue más unitario que los que se autoproclamaban unitarios o si fue el prócer más unitario de todos los federales.