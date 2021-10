Criticar a los porteños por su falta de conocimiento geográfico ya es tradición en el interior del país, un deporte tradicional que zanja las diferencias más abismales entre las provincias que componen a la Argentina. En las últimas horas, los usuarios de Twitter volvieron a disfrutar de esta tendencia a partir de una desopilante historia compartida desde la red social del pajarito.

Desde su cuenta de Twitter, un estudiante de economía oriundo de Bahía Blanca, localidad bonaerense, compartió su encuentro con una porteña que tuvo un insólito comentario cuando él le reveló su lugar de origen: "Le dije a una porteña que era de Bahía Blanca y me dijo 'ah debes esquiar re bien'", tuiteó el usuario, ilustrando su reacción con una imagen de Darío Barassi:

Le dije a una porteña que era de Bahía Blanca y me dijo "ah debes esquiar re bien" pic.twitter.com/eLemElfQ77 — Felipe (@Feliperu_) October 23, 2021

La anécdota no tardó en llamar la atención de los internautas argentinos, quienes dejaron en la publicación más de 50 mil 'me gusta's, casi 1.300 retuits y una ola de comentarios con sus impresiones acerca del peculiar intercambio:

"Esta lindo para hacer esquí desde la bajada de Palihue mientras se escucha a los loros. Gran atractivo de la comarca bahiense", "Te dicen 'Ah, estás cerca de Puerto Madryn.' No, jefe... La verdad que no..." y "El porteño que mejor conoce el interior..." fueron algunos de los comentarios debajo del tuit viral.

El momento viral también contó con la confesión de algún que otro porteño que se sinceró acerca de su ingenuidad para con la geografía nacional: "Hasta que no hable con alguien de Bahía Blanca, yo juraba que era una ciudad de Neuquén, así que banco a la porteña ignorante", acotó una cuenta sobre el posteo.

Y como no podía faltar, cientos de usuarios ubicados en el interior contribuyeron al momento viral con sus propias experiencias conversando con porteños despistados: "Una vez un porteño me dijo: ay sos de Mendoza, amo el SUUUR", "Hace muchos años yo le dije a una compañera que era de Arrecifes y me dijo 'sos de Brasil?'", "Soy de Jujuy , me preguntaron (unas porteñas) si iba en llama a la escuela".

"Yo de Gesell. Un verano una amiga de una amiga mía me pregunta. 'Y ustedes como hacen para ir a la escuela acá?' Se pensaba que vivíamos en verano y en invierno nos metíamos todos a la cueva cual osos hibernando", "Cuando vine a estudiar a CABA dije que mi pueblo quedaba a 600km y uno me pregunto si iba y volvía todos los días en tren o colectivo" y "Yo dije que era de La Pampa y me preguntaron por las ballenas. Allá andan en la laguna don Tomás" fueron algunas de las anécdotas que salieron a la luz a partir del momento viral en Twitter.