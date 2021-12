Las historias que pueden conocerse a través de las redes sociales cada día sorprenden más. Todo material se puede hacer viral en minutos dependiendo de su contenido. Generalmente, las mayores visualizaciones de fotos y videos se las llevan las mascotas con comportamientos extraños, niños haciendo algo inusual, anécdotas tragicómicas y humillantes, los famosos "challenge", o muy al pesar de muchos, los escándalos públicos que al minuto que dan comienzo, son filmados y publicados.

También ocurre que los escraches a los malos servicios o a ciertas personas suelen hacerse virales. En Twitter, principal plataforma de descarga donde reina el humor negro, los memes y los GIFS, han circulado muchas fotos de tortas con hongos, comidas en mal estado, cuentas de restaurantes con frases inusuales y más escraches a restaurantes, bares y supermercados, así como también a personas que han tenido un mal comportamiento. Este fue el caso de una historía que tomó un revés inesperado: un usuario que presumió de sus entradas para ‘Spider-Man: No Way Home’, película furor del momento número 1 en taquilla, y luego terminó denunciando que se las robaron.

Luego de que el pasado 29 de noviembre, se haya registrado una batalla campal por conseguir las entradas de la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’, los triunfadores no dudaron en presumir su éxito. Es que fue de las películas mas esperadas del año, sobre todo para los fanáticos del universo Marvel. Protagonizada por Tom Holland y Zendaya, los fanáticos estuvieron contando los días para que llegara el estreno.

Fue el 15 de diciembre que los ganadores celebraron en redes sociales. Sin embargo, hubo algunos que no se tomaron la molestia en tapar el código QR de los boletos, por lo que robarlos era cosa fácil. A raíz de esto, un usuario de Facebook, identificado como ‘Daniel Morenno’ reveló que le “robaron” sus boletos para ver la película y se burlaron de el por presumido.

"Se pasaron de lanza, nunca pensé que alguien pudiera ser así... me robaron el código Qr de los boletos... en fin la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitara mas que yo" expresó Daniel en su cuenta de Twitter, junto a una foto donde se lo ve triste, sentado y solo en la cola del cine. Pero lejos de dar pena, los internautas aprovecharon para burlarse de él.

Se quedó afuera de la sala, no pudo entrar y había ganado aquella batalla campal de la preventa de entradas. Aún asi los usuarios se burlaron de el por todo lo que las había presumido. Cabe destacar que en su refriegue de entradas, mostró incluso el QR con todos los datos de la compra. Si bien sus amigos le advirtieron que lo borrara, Daniel no quiso. "Dani te pueden robar el código", le advirtieron. "Claro que no Paul, si lo tengo yo en mi celular", contestó.

A Daniel le advirtieron y el no quiso escuchar. Se terminaron burlando todos de él.

Fue así que se lo terminaron robando y más de un usuario le ha dicho: "Te pasa por no tener dos dedos de frente".