Taesha comparte el gusto de su marido millonario y se engancha en distintas reuniones con sus amigas y otras mujeres glamorosas.

En contacto con la prensa, la joven reveló que ya no siente celos e incluso se une a los tríos sexuales “Estamos muy felices. He tenido mis momentos de celos y los supere… Cuando comenzamos a salir no sabía que él iba a tener otras novias, pero fue algo que discutimos juntos”, comentó.

Sobre el tema, Beynon quien se hace "The Candyman” cree que tener varias novias no es malo como tener una aventura secreta, “Si las chicas piensan que pueden reemplazar a mi esposa, eso no va a suceder. Tenemos una vida sexual muy experimental, es extrema. No he visto porno ni nada de eso, pero incluso si tuvieras que ver pornografía, no creo que sea gran cosa comparado con lo que hacemos”, agregó.

Muchas personas creen que usa su cuenta de Instagram para anunciar ilegalmente FreeChoice, su compañía de tabaco, en Australia.

Candyman y su esposa.

Ahora la red social decidió bloquear temporalmente la cuenta.