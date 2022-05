En diciembre del año pasado, Emilia Mernes y Duki blanquearon su relación, que para entonces ya era un secreto a voces que intentaron ocultar por todos los medios. Los rumores comenzaron luego de que lanzaran juntos el tema "Como si no importara" en cuyo videoclip personificaban a una pareja muy creíble.

Si bien, según contó la entrerriana se conocieron en un evento y fueron amigos durante dos meses antes de animarse a dar el siguiente paso, la imaginación de sus fans siempre vuela. Esta vez, fue un tuitero que se imaginó cómo habría sido el romance si hubiese sucedido varios años antes, cuando todavía estaban en el colegio y se volvió viral.

estos dos van a mi colegio y se tiran onda en el recreo pic.twitter.com/UAeJ3HeRx4 — » nicolas. (@ThisIsDuki) May 3, 2022

"Estos dos van a mi colegio y se tiran onda en el recreo", aseguró el chico junto con una foto de ambos en su etapa escolar. A Emilia se la ve como una alumna aplicada de un colegio privado, mientras que a él se lo ve con un corte de pelo muy "flogger".

Mostró la versión adolescente de Duki y Emilia y se volvió viral

El tuit se volvió viral en pocas horas, con más de 70 mil "me gusta" y cientos de comentarios, varios comparándolos con distintos personajes. "Son Lisa y Nelson de la vida real", "Lisa y Nelson de La Salada" y frases por el estilo se repitieron mucho, pero lo que más llamó la atención fue el parecido del porteño con una conocida influencer.

"Caí re tarde que era el Duko, pensé que era Cumbio", "¿Emilia sale con Cumbio?", "¿Es Duko o Cumbio?", "Yo también pensé que era Cumbio, nos delata la edad a los que vivimos la época flogger", "Pensé que era un mambo tortillero entre Emilia y Cumbio, pero por los comentarios veo que es Duki. Quedé estallada", aseguraron los usuarios, entre otras cosas.

Cómo comenzó la relación de Duki y Mernes

Fue recién hace un mes que la cantante confesó cómo inició el romance entre ambos. "Bueno, qué decirte… a mí me venía gustando el chico (Duki) y yo veía que a él un poco también le gustaba. Fue mucho antes de 'Como si no importara'. Bueno, ¡pará! No tanto porque él antes estaba de novio", detalló en diálogo con Los 40 Argentina.

Duki y Emilia Mernes ya eran pareja cuando grabaron su colaboración y videoclip (Captura de video).

"Nos conocimos en el evento de 'Además de mí' (a principios de marzo de ese año) y pasaron como dos meses, fuimos re amigos. ¡Estoy contando un montón!. Cuando grabamos el video ya estábamos saliendo. La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos", recordó.