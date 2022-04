Luego de éxitos tras éxitos, desde la salida de su primer sencillo "Recalienta", Emilia nos trajo "Cuatro Veinte", una canción que invita al baile constante: "Es un perreo, un reggaetón con sonidos de antes, una letra dedicada para las chicas, que al fín y al cabo somos las que perreamos, porque los varones no bailan en los boliches jajaja", comentó la cantante.

En cuanto a la composición y letra, la artista dijo que la compuso muy rápido y que fue una de las últimas canciones que escribió; argumentó que se la mostró a su equipo y decidieron hacerla sencillo y que la pueda sacar sola: "Estoy muy contenta porque la gente la recibió con mucho amor".

Como nos tiene acostumbrados, Emilia saca videos en cada canción que realiza con perspectiva cinematográfica, algo que destaca a la hora de la vista y esto fue lo que nos dijo en cuanto a la realización del mismo: "Hay cuatro de las chicas que son bailarinas, con las que vamos a los shows siempre; después hay ocho que estan para los shows mas grandes y para los videos en total se sumaron un par mas, y ahora son 14, somos bastantes y ha sido muy lindo trabajar con cada una de ellas, todas muy profesionales y, con la ayuda de mi coach que siempre está bancando armando las coreos de cada canción y fue muy lindo".

Emilia tuvo varias colaboraciones a lo largo de su carrera y decidió nuevamente presentarse como solista, justamente con este nuevo hit, a lo que comentó: "Hace un tiempo que tenía ganas de sacar un tema sola, con varias opciones de canciones, pero decidimos que sea 'Cuatro Veinte' y quién sabe si pronto se vendrá algún remix, en un futuro".

La artista comentó que escucha mucho pop, pero que le gusta ir al estudio y fusionar estilos como el R&B, el Hip Hop, Trap y Reggaetón; ella misma dice que "si escuchan sus canciones, se van a dar cuenta que siempre va a estar el pop, que es su escencia". Destacó que el proceso creativo es lo mas divertido y se inspira mucho de artistas pop anglo como Beyoncé, Gwen Stefani, Briney Spears, artistas quienes "marcaron su infancia".

Ante la consulta del qué siente al estar en todos los charts y lista de reproducción comentó: "Para mí es todo un desafío, todos los días, mucho sacrificio y trabajo, pero estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado; hablo en plural porque tengo un equipo que me banca en todas y que hace que todo esto sea posible". "Es un trabajo constante, de todos los días, a mi me cuesta dimensionar todo lo que ha pasado, porque me largué como solista en el 2019 y hoy veo un proceso de madurez musical y algo con lo que me puedo identificar, asi que me causa mucho orgullo lo que está pasando", culminó la artista.

Para ella el momento bisagra fue cuando largó el single "Perreito Salvaje", donde logró encontrar el equipo que entendió lo que ella quiere mostrar a nivel musical y letras: "Cuando encontré a Big One, me cambiaron la vida y con ellos y a Duki, pude descubrir a nivel creativo lo que yo quería mostrar en la música, asi que les estoy muy agradecida".

Es de público conocimiento la relación que tiene con Duki y se le preguntó si influye a la hora de componer su música, esto fue lo que nos contó: "Si 100%, además, por mas que venimos de lugares distintos, tenemos gustos musicales similares; nos cruzamos en el estudio y yo lo puedo ayudar mas con las melodías y él a mi con las letras, asi que nos juntamos, intercambiamos ideas y surge algo muy lindo".