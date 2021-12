Los retos virales se han vuelto tendencia en las redes sociales. En esta oportunidad, se viralizó un acertijo viral en el cual deberá encontrarse en menos de 10 segundos a la letra "E" que está perdida en la imagen. Para ello, hay que ser rápido y agudizar la vista para ver cada detalle en la ilustración.

Los retos visuales se popularizaron en el último tiempo en las redes. Y son cada más los usuarios que a diario se interesan en esta clase de desafíos virales para ponerse a prueba y también medir su agilidad visual y mental. Además, muchos optan por competir contra sus amigos y familiares para disfrutar de un momento de distención.

Esta clase de desafíos tienen diversas temáticas. Por ejemplo, hay algunos desafíos en donde se deben encontrar un objeto, un animal o simplemente percibir si en una determinada ilustración hay algún error. También se pueden diferenciar por el nivel de dificultad con el cual fueron diseñados.

En el reto viral de hoy, habrá que estar atento. Una maestra estada dando su clase cuando uno de sus alumnos notó que faltaba una letra en la pizarrón y por necesitan hallarla para seguir estudiante ese tema.

A pesar de lo que considera la gran mayoría de las personas, este reto no es tan simple como lo aparenta. .El tiempo será el que determine la dificultad de este juego. En este caso, se ha establecido que debe resolverse en solo 10 segundos, algo que complicó a muchos usuarios, quienes aún no logran comprender cómo no lo vieron antes. ¿Estás lista/o?

Imagen del reto

En este reto viral deberá encontrar en menos de 10 segundo a la "E" que está perdida (imagen Genial.Gurú).

El siguiente acertijo visual consta de poder ubicar el sitio correcto en donde se está la letra "E", la única que falta en la pizarra en el momento en que se está dictando la clase. A simple vista se puede observar a una señorita y a sus alumnos atentos a lo que está enseñando pero hay uno de ellos que se percató que falta algo importante.

Para hallar a esta letra hay que ser perspicaz y sacar a relucir al máximo la agilidad visual y mental. Es vital ver cada detalle de la imagen, la cual fue diseñada por Genial.Gurú para hacer una ilusión óptica y no vea el objetivo principal ya que se encuentra distraido con otras cosas.

Además, de estar concentrado en el desafío viral, no hay que perder la noción del tiempo con el cual se cuenta para resolverlo porque son solo 10 segundos, lo que significó una complicación para quienes no lograron superarlo.

Solución del reto

¿Pudiste a la "E" que estaba perdida en la ilustración? ¿Fue sencillo? Si estás en esta parte de la nota es porque querés saber si efectivamente lograste resolver el reto viral de la forma correcta.

Si lograste encontrar la letra que estaba perdida en la imagen ¡Felicidades! Este acertijo fue uno de los más difíciles para algunos usuarios de las redes sociales. De hecho, el 97% de las personas no superar este reto visual, el cual se viralizó en los últimos días por varios países.

Por último, si no pudiste ver en dónde estaba el objetivo principal, no te desanimes. En la imagen de acá abajo vas a poder en qué lugar se hallaba. En el futuro habrá nuevos retos virales en donde podrá tener revancha y poner a prueba sus capacidades cognitivas.