Los retos virales se han vuelto populares en las redes sociales. En el siguiente desafío viral hay que poder encontrar a todos los rostros que están en la imagen. No te preocupes por el tiempo, hoy lo importante es hallar a todas las personas. Mira la foto.

Los retos virales son cada vez más frecuentes en las redes. Con solo pasar unos minutos conectados te podes encontrar con alguno de ellos. Ya sea por una página, en un grupo o compartidos por tus amigos.

Entre los desafíos visuales hay que diferenciarlos por su dificultad. Los más buscados por aquellos que los resuelven habitualmente son los más difíciles o denominados para “profesionales”.

En el acertijo visual de hoy, hay que poder hallar a todas las personas que hay en la imagen. Para este desafío no se ha establecido un tiempo de resolución pero igualmente cada uno puede ponerse a prueba y fijar los segundos que desee.

Imagen del reto

Este desafío pondrá a prueba su agudeza visual. En la ilustración hay varias personas pero la dificultad del reto hace que se hayan superpuesto uno con otra. Hay siluetas o directamente su figura.

No olvides que no hay tiempo para resolverlo pero esto no disminuye su complicación, de hecho hay usuarios en las redes que se apuraron y se olvidaron de encontrar alguna. Así que hay que prestar mucha atención en cada detalle.

Solución del reto

¿Pudiste hallar a todas las personas? Si llegaste a esta parte de la nota es porque te interesa saber cuántas personas había en la ilustración. En la imagen de acá abajo te podes sacarte las dudas si lograste encontrar a todas.

Ahora debes saber que en total son 6 las personas que están en la foto. Las cuales se esconden entre las casas y árboles. ¿No las pudiste encontrar? No te desanimes que basta con prestar atención a todos los detalles presentes en la ilustración.

Además, en el futuro vendrán más desafíos virales que pondrán a prueba tu capacidad de atención y tu agudeza visual.

Fuente: Depor