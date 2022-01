Una tuitera se hizo viral en las últimas horas luego de que compartiera una conversación privada que tuvo, al parecer, con un amigo con derechos. Es que el chico le aseguró que la iba a buscar pese a que ella estaba haciendo cuarentena y las redes no se lo perdonaron.

.

"No esperen menos", tuiteó Milena Campodónico, junto con la captura en la que se podía leer la siguiente conversación: -Él: "¿Qué vas a hacer hoy?"; -Ella: "Nada, estoy aislada"; -Él: "Te busco y dormimos. Yo estoy solo en mi casa"; -Ella: "Pero tengo covid"; -Él: "Y qué"; -Ella: "Te vas a contagiar"; -Él: "Y qué".

Inmediatamente el tuit se llenó de cientos de comentarios y muchos memes, algunos “a favor del romanticismo”, otros asegurando que el chico estaba demasiado desesperado por mantener relaciones sexuales con ella y otros criticando este tipo de acciones por el costo sanitario que tienen, al seguir propagando el virus.

Se hicieron virales por una “propuesta indecente” en medio del coronavirus

A varios no les gustó la actitud de él de no hacer caso a la cuarentena. "Definitivamente sos un imán para los pelotudos vos", le aseguró una amiga. "Por pelotudos como tu chongo vamos a volver a fase 1", le escribió otra. "El chabón está desaforado por ponerla y ella piensa que es un romántico valiente que no le teme al covid", aseguraron.

Te pago el taxi, venis?

Estoy solo venis?

Comemos algo no importa que estes aislada dps vemos como arreglamos el contacto estrecho

*el sujeto en cuestion* pic.twitter.com/bkoYOVDpIt — Le4n (@leandrobazualdo) January 2, 2022

Aunque a otros les pareció hasta gracioso. "¡Unas ganas de hisoparla tenía!", aportó otro. "Es el verdadero sin miedo al éxito", dijo Rox. "El que tiene hambre va a comer como sea", respondió Andrés Santana. "Solo sé que para él cog... es de vida o muerte. Se cree una mantis religiosa", se burló el usuario @leonstcloud.

Incluso, algunos aprovecharon la oportunidad para sincerarse sobre su propia situación romántica. "A mí me decían lo mismo y me gorreó mientras estaba aislada. No se confíen", confesó Diana. "El que me gusta se enojó porque lo fui a ver desde lejos cuando tuvo covid", aseguró Luz. "Yo ni siquiera tengo covid y lo uso igualmente de excusa", agregó otro chico.

"Uno nunca sabe cuándo se va a contagiar. Cuando tuve covid, sin saberlo todavía, hasta garch... con mi chongo. Como tuve síntomas nos hisopamos, yo positivo y él nada, nunca. No sé qué tendrá este bicho, digo, mi chongo", recordó Eliza.