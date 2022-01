Salt Bae volvió a estar en mira de todos. El excéntrico chef dueño de una cadena de restauranes de lujo, con un menú "dorado" donde su plato principal es un bife cubierto con oro de 24 quilates de 2 mil dólares, recibió críticas por una de las bebidas de su menú: un capuchino de oro de 67 dólares (más de $7000, de acuerdo al cambio oficial).

Pero a Nusret Gökçe, el nombre real del influencer gastronómico, no le gustará saber es la opinión de Zak Garner-Purkis, un periodista de My London (una publicación de Inglaterra) que se animó a probarlo y escribir su experiencia.

Luego que el gerente del restaurante de Londres admitiera que cubrir con oro un plato “no mejora el sabor ni cambia la calidad”, el autor de la crítica decidió pedir la bebida que cuesta 50 libras, pero durante su visita en la sucursal de Turquía.

.

“Pedí el capuchino dorado y el baklava, que en Londres costarían 100 libras esterlinas, en Turquía rondaban las 25 libras esterlinas. No es exactamente barato, pero mejor que el Reino Unido", escribió.

"La bebida solo parece ser una taza estándar de café espumoso con un cuadrado dorado encima. Es desconcertante porque el capuchino en sí está oculto, debes confiar en que tienes la cantidad correcta de café debajo, sin mencionar las chispas de chocolate. Luego está el oro”, destacó.

.

El capuchino de oro que despertó polémica

“Si bien puede ser insípido y no tener olor (hablando del oro), pronto descubres que se adhiere a todo. Cuando llegó la copa no pude evitar arrancarme una esquina suelta, que de inmediato cubrió mi dedo con fragmentos dorados, no sabía si comerlos o juntarlos y guardarlos en mi bolsillo. Beber el capuchino cubrió mis dientes y labios en piezas de oro”, agregó.

El cliente no quedó para nada a gusto con la lamina de oro en forma de cuadrado que estaba sobre su bebida: “No puedo evitar sentir que tener pedazos de metal alrededor de la boca sería motivo de preocupación para las personas, como si hubiera comprado un juego de parrillas que funcionan mal o se hubiera caído de bruces en un plato de recolección".

.

"Un efecto involuntario del cuadrado dorado es que sabe como cuando dejas que un chocolate caliente se enfríe y se desarrolla una piel en la parte superior. Es un capuchino razonablemente bueno, pero si espera que el oro eleve la experiencia a un café de £ 50, se sentirá decepcionado”, añadió.

De esta forma, el cliente quedó totalmente disgustado con la "experiencia de oro de 24 quilates" y al finalizar su café optó por agarrar una cuchara e intentar comerme los últimos trozos de oro: "Hay algo en el metal brillante que hace que quieras guardarlo, incluso si eso significa meterte en la boca pedacitos de espuma de capuchino”.