Salt Be se hizo conocido por la excentricidad de sus platos a encontrar en los seis restó que tiene distribuidos por el mundo, pero, también, por los abultados tickets que les llegan a los comensales a la hora de pagar la cuenta.Y ahora, el reconocido chef de carácter internacional volvió a ser noticia por la peculiaridad que ofrece en una de las opciones de la carta en el Nusr- Et Steakhouse, en Londres.

Para los clientes mas acaudalados, entre ellos figuras del deporte y de la música que pasaron por el lugar, el bife bañado en oro 24 kilates se convirtió en la vedette del lugar. El Golden Tomahawk es uno de los grandes atractivos porque, sobre la carne (que vale 2000 dólares solo un trozo), ofrece a la estética una lámina cubierta del metal precioso que impacta y mucho a la estética.

.

Pero en lo que refiere a los efectos que podría sumar al plato, no tiene ninguno. Porque ese baño de oro no suaviza el corte -que igual se corta solo- ni le da un plus al sabor. Es pura y exclusivamente una sensación visual lo que genera. No mejora el saber ni la calidad final, pero al momento de ser servido sobre la mesa, sobre una tabla de madera, la mayoría de los clientes que pagan por ese plato exclusivo, buscan registrarlo en imágenes de fotos y de videos.

Salt Bae, el creador del bife de oro se hizo conocido, entre otras cosas por su particular método para salar la carne con una técnica mas artística que gourmet, lleva acumulada una fortuna personal de 50 millones de dólares.Y se espera que, a partir de la invención de este nuevo menú a la carta, su capital en moneda extrajera se siga incrementando… ¡y a pasos agigantados!