Con la llegada de la pandemia hubo varias páginas que se volvieron un boom. Además de Google Meet y Zoom, otra que tuvo un gran crecimiento fue OnlyFans. Se trata de una plataforma que te permite compartir contenido exclusivo con los usuarios que se suscriben a tu perfil (llamados fans) a cambio o de una suscripción mensual o bien de un pago único. Por ello, se convirtió en una forma de ganar dinero desde casa.

Aunque ya no se habla tanto de esta web, una usuaria de Twitter reveló que continúa trabajando de este modo y se volvió viral. "Abrirme un OnlyFans fue la mejor idea del mundo", compartió Luli en un tuit junto con una captura de pantalla de una cuenta bancaria en la que se puede apreciar un saldo disponible de 104 millones de pesos.

Se abrió un OnlyFans y se volvió millonaria

Inmediatamente, la joven recibió decenas de comentarios e incluso varios mensajes privados pidiéndole su cuenta. "No veo que pases el link. ¿Qué pasa? ¿Ya no querés más plata? ¿Mi plata no vale?", le preguntó Axel. "Lo más cringe es que tenga toda esa plata en MercadoPago. La violación de AFIP no debe ser normal", se preguntó Daniel Alcides.

Está muy bien y espero que sigas así pero no sé debe romantizar este tipo de formas de ganarse la vida.



A otros no parece haberles caído tan bien su confesión y no dudaron en hacérselo saber con comentarios "amables" y otros no tanto. "Hermoso este mundo y su sociedad. Disfrutalo y sacale todo el jugo que puedas. Pero con la mejor te lo digo", escribió Rodrigo Gabriel.

Luli se volvió viral luego de que dijese que había recaudado más de 100 millones de pesos con su OnlyFans (Instagram).

"Beneficios de ser mujer. Mientras tanto yo estoy como Simpson de tanto comer polenta", agregó otro tuitero. "La cantidad de resentidos en un solo tuit", se admiró Camila.

El insólito detalle de un tuit viral sobre OnlyFans

El giro que sus seguidores no se esperaban, es que el tuit es completamente falso. Si bien se trataba de una broma, muchos no lo entendieron y la joven tuvo que salir a aclararlo con un nuevo tuit que también se viralizó. "Por favor, dejen de mandarme DMs preguntándome sobre OnlyFans. Es un chiste. La foto es de lo recaudado para Corrientes por Santi Maratea", pidió Luli.

Pese a la aclaración, varios quisieron seguirle el juego y le comentaron: "No te hagas la bolud... y pasá el link", "Aprovechá y llenate de plata", "Ya me había emocionado, no jueges con nosotras", "Y yo que te iba a decir que me ayudaras a emprender", "Quizás era la señal que necesitabas para abrirte un OnlyFans si hay tantos que preguntan".