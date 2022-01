Un particular situación tiene una joven actriz porno australiana, quien nació con dos úteros y dos vaginas, y es furor en el sito para adultos OnlyFans, no sólo por su aspecto genético sino por una noticia que brindó hace unos días.

Evelyn Miller tiene 31 años y es oriunda de la localidad australiana de Queensland, donde se gana la vida realizando videos pornográficos y subiendo fotos a su perfil de la red social OnlyFans, donde se alza con miles de dólares al mes.

.

Lo cierto, es que la joven dijo que tiene dos vaginas y dos úteros, y admitió que usa una vagina para su trabajo sexual y otra para su vida personal, pero eso no es todo en la vida de Miller, ya que confirmó que actualmente tiene 13 semanas de embarazo.

En tanto, la mujer de 31 años no se enteró de su anatomía única hasta los 20 años, y el anuncio de su "nuevo embarazo" se produce después de que dio a luz a su primer hijo, un niño sano, en junio del año pasado.

Evelyn Miller: sorpresa y publicación

"Cuando me di cuenta de que tener dos vaginas no me afectaba negativamente, lo declaré públicamente en Reddit, las redes sociales y OnlyFans, y desde entonces ha sido una locura", dijo la joven.

Evelyn admitió en el pasado que usa una vagina para su trabajo sexual y otra para su vida personal. “Trabajé como acompañante independiente durante unos siete años viajando por todo el mundo”, relató Miller.

Evelyn Miller "usa" las dos vaginas ( OnlyFans).

"Después de dejar esto, comencé OnlyFans, filmando contenido para adultos con ambas vaginas, y ha tenido mucho, mucho éxito", explicó.

A pesar de que al principio de su incursión por OnlyFans fue criticada, con el tiempo sus fanáticos entendieron su situación y apoyaron a Miller en cada una de sus publicaciones y fotos que posteó en su perfil.