Twitter es la red social elegida por miles de usuarios para compartir sus anécdotas de la vida personal. Todos los días los internautas se topan con tuits virales con diversos contenidos, pero a veces algunos rozan lo insólito. Es así como una joven generó gran repercusión en su cuenta cuando contó una historia que la involucra a ella y a la hija de su maestra de jardín.

Mar -cuyo usuario es @marupe_- contó en su cuenta de Twitter que tuvo un encuentro inesperado en una fiesta con la hija de quien había sido su maestra durante el jardín y tuvieron una conversación sobre el origen del nombre de la joven que recién conocía.

"Una mina me dijo que su mamá le había puesto mi nombre a ella por mí porque fue mi maestra en el jardincito y me amaba", tuiteó Mar y siguió: "Ah sí, yo en la joda me la tuve que chapar". La anécdota causó impacto entre los miles de usuarios que dejaron sus me gustas, comentarios y retuits.

Sin embargo, algunos tuiteros querían saber más sobre cómo siguió la historia y otros aportaron sus anécdotas personales sobre el origen de sus nombres. "Bueno, contá el chisme completo. Cómo es que coincidieron en el lugar, no me dejes con la mitad, aunque ya me contaste el final", "Contexto de las edades que manejaban cada una, no me dan los números", "No he logrado hallar la manera de leer el hilo del chisme y que tenga sentido, pero felicidades", fueron algunos de los comentarios que recibió la autora del tuit viral.

La increíble coincidencia que se viralizó en Twitter. (Captura de pantalla).

¿Cómo siguió la historia viral?

Mar contó más datos para que los usuarios entendieran la historia completa. Ella había salido a una fiesta "tranqui" en su barrio. En medio del baile una chica se acercó y le preguntó "si podía bailar con ella y sus amigas porque tenía pinta de copada".

"Bailamos y nos preguntamos todas los nombres y una, mi mujer, me dice vos ibas al "Paco paquito", un jardín guardería de acá del barrio, y le dije que sí. Entonces me dijo eso del nombre, yo estaba en las últimas y de la emoción me la tuve que besar", explicó la autora del tuit viral.

Luego del beso, la joven le mostró fotos de su madre y todo lo que habían hablado coincidía. "Le mandé un audio (a la mamá) y le dije que ojalá estuviera bien, y que gracias por ser tan amorosa conmigo", finalizó.

Mar también agregó que terminaron hablando de a qué jardín iban porque entre todas se habían consultado qué edad tenían y "otras cosas".