En las redes sociales, es común que las personas compartan muchas situaciones informativas, graciosas o que resultan anecdóticas. En otros casos, sin embargo, son publicaciones insólitas que generan todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.

Esta vez, fue Melisa, una joven española y usuaria de Twitter, quien contó en su cuenta personal "melissa7vb" un increíble momento que pasó con sus vecinos apenas se mudó. Resulta que le dieron una "bienvenida" bastante extraña.

Le dejaron una nota en un papel donde, según la mujer, le demostraban poca "empatía" por su mudanza. La publicación se volvió viral y ya tuvo una gran cantidad de respuestas con opiniones variadas.

El tuit viral de la joven que publicó la nota de "bienvenida" que le hicieron sus vecinos.

Qué dice la nota de los vecinos que la joven publicó en Twitter

"Al dueño de estas pertenencias: esto no es un guardamuebles, no se puede ni acceder a los buzones. Haga usted el favor de no volver a dejar tanta cosa, lo deja en su casa o en otro lugar, pero no aquí", expresa la nota que le dejaron a Melisa.

La nota completa que los vecinos le dejaron a Melisa.

Este pedido provocó una gran indignación en la joven, que decidió contestar en otra nota. "Al dueño de estas palabras: evidentemente no hemos dejado ahí nuestras cosas por gusto, hay una cosa que se llama 'empatía' y otra que se llama 'mudanza'. Sentimos que carezca de la primera y no comprenda la segunda", afirmó.

Y continuó: "También sentimos mucho que no haya podido acceder a su buzón durante casi 24 horas completas, que es lo que hemos tardado en quitar las cosas. Ha tenido que ser difícil de llevar. Un saludo y gracias por la bienvenida".

La respuesta de Melisa a los vecinos que le dejaron la nota inicial.

Por la gran repercusión que generó el tuit, horas más tarde, la autora aclaró que "las cosas estaban en un hueco de la escalera que no se usa para nada ni es zona de paso" y que "a los buzones se podía acceder, solo que un poco de lado".

Los usuarios no tardaron en comentar al respecto: "Tengo una vecina igual, se queja por todo y se la pasa mirando lo que hacemos todo el día. Lo mejor que nos ha funcionado es solo ignorarla y listo", aseguró un usuario que se sintió identificado.

Por otro lado, muchos le dieron la razón a la persona que dejó la nota inicial. "Puedes dejar tus cosas en otra parte, pero no puedes dejar a tus vecinos 24 horas sin poder acceder a los buzones", "Para que te respeten, primero hay que aprender a respetar. ¿Por qué las cosas se tiraron en la escalera 24 horas?", escribieron.

"Si usted quiere empatía tendrá que dar una explicación a los vecinos", "24 horas es, sin duda, excesivo. El vecino tenía razón", "¿En qué universo piensas que dejar cosas en zonas comunes sin aprobación de los vecinos es buena idea?", finalizaron.