Hay parejas que optan por hacer sus ceremonias de casamientos en sitios de ensueño o poco habituales. Hacerlo en la playa se ha transformación en uno de los más románticos y eligidos, pero no siempre sale a la perfección. En ese sentido, una pareja se estaba casando y un perro se coló a la celebración para darle su "bendición" orinándolos. El vídeo se volvió furor en las redes sociales.

El hecho fue compartido en TikTok por la usuaria @michellemaprigat . La joven contó que la pareja de su hermana quería proponerle matrimonio y les pidió ayuda a todos sus conocidos para hacer que ese momento sea único. La novia aceptó la propuesta de casamiento, pero se llevó una gran sorpresa, dado que estaban todos sus seres queridos presentes dado que habían planeado hacer una boda secreta e incluso había una juez de paz.

No obstante, ese momento romántico terminó convirtiéndose en un recuerdo cómico. Eso se debe a que justo cuando la pareja se disponía a firmar los papeles, se hizo presente un perro callejero que estaba observando todo lo que sucedía a metros del mar.

En el vídeo, se ve al perrito que aparece de un momento a otro detrás de la pareja. El animalito aprovechó la distración de los presentes y se puso a orinar justo en la silla en donde estaba sentada la novia.

Inmediatamente uno de los fotógrafos se percató de lo irrupción del can y trató de sacarlo. El perro terminó de hacer pis, bajó su patita y se fue. En tanto, los presentes no dijeron nada en ese momento y el hecho quedó como algo anecdótico.

Posteriormente la novia, Athziri Maprigat, confirmó que el perro los había seguido porque ellos le dieron comida en el hotel en donde estaban hospedándose. Luego se supo que el perrito tiene dueño y sólo se había escapado unas horas para hacer de las suyas.

El vídeo se volvió viral rápidamente en la plataforma china y en otras redes sociales. En tanto, actualmente el clip posee más de 2.7 millones de reproducciones, cerca 195 mil ‘me gusta’ y más de 8 mil comentarios.

"El perrito: ´esto es porque no me invitaron´", "Fue la bendición", "Los bendice y todavía se enojan", "El firulais siempre en los mejores eventos", "Lo mando la ex", "El testigo principal dejó su firma tambien", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que reaccionaron a este clip viral de TikTok.