Las carreras universitarias muchas veces no son lo que uno espera a la hora de llevar adelante el estudio de sus diferentes materias y aristas. En ese sentido, hay alumnos que en mitad de la cursada académica abandonan sus estudios y los cambian por otras profesiones, ya sea por poca salida laboral, porque no es lo que a uno le gusta o simplemente porque no se tiene la suficiente paciencia para afrontarla. Este último es el caso de un estudiante de psicología que se hartó de la profesión que estudiaba y dejó un crítico mensaje en el que explicó la razón por la cual abandonaba la carrera. El posteo se hizo viral en Twitter y superó los 43 mil "me gusta" y los 3000 retuits en esa red social.

Quien posteó la captura de pantalla del grupo de WhatsApp, perteneciente a estudiantes de psicología de una universidad, fue la usuaria @Florrmb quien escribió: "Alguien: ¡¡arriba ese lunes!! El estudiante de psicología más tolerante: 'Bueno, dejo oficialmente la carrera. Estoy harto de leer cosas que no sirven para nada, del contenido desactualizado, y de las prácticas pseudocientíficas que vulneran los derechos de los usuarios de la psicología. Me voy a hacer un curso de plomería para arreglar el baño, o en su defecto, de pastelería, por lo menos así voy a poder cocinarles lemon pie a mis amigues'".

alguien: arriba ese lunes!!

el estudiante de psicología más tolerante: pic.twitter.com/d0qL5fX5ed — florencia (@Florrmb) August 30, 2021

Acto seguido a ese mensaje, el usuario de WhatsApp abandonó el grupo, tal como había prometido. En ese sentido, en Twitter, cientos de usuarios comentaron: "Dios, si me representa"; "Jajaja jajaja, comparto el sentimiento"; "Legendario"; "Lo re banco"; Jajajajaja, yendo al curso de plomería", "Yo creo que psicología es la carrera menos organizada, literalmente es arréglate sola mami".

Récord de inscripción a carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Según los datos brindados por la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el 2021 se produjo un nuevo récord de inscriptos para esa casa de estudios. En total, se anotaron 66.651 estudiantes, un 5,6% más que en 2020.

Por su parte, la carrera qué más inscriptos tuvo fue la de Medicina, que superó los 20 mil anotados, lo que representa un aumento del 57%, en comparación con los últimos seis años.

Según la UBA, una de las casas de estudio más prestigiosas de todo el mundo, las carreras más elegidas son:

Medicina, con 9179 inscriptos.

Psicología, con 7635 inscriptos.

Abogacía, con 5362 inscriptos.

Arquitectura, con 2762 inscriptos.

Administración. con 2413 inscriptos.

Contador público, con 2304 inscriptos.

Nutrición, con 2087 inscriptos.

Diseño gráfico, con 2079 inscriptos.

Por su parte, las carreras con una mayor tendencia de crecimiento son: