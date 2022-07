La joven británica Tamsyn Fox se había postulado para un trabajo en una reconocida empresa de diseño pero a los pocos días recibió una carta de rechazo vía mail. Lejos de indignarse por la mala noticia, la candidata sintió alivio al no haber quedado seleccionada, el motivo se hizo viral en Tik Tok.

Buscar trabajo es un proceso que pone a prueba a cualquiera, nunca se sabe qué puede ocurrir. Esto fue lo que le ocurrió a Fox, de 21 años, quien recibió una respuesta a su postulación que la sorprendió -para mal- y decidió compartirlo en su cuenta de Tik Tok.

La mujer envió su CV a varias empresas del Reino Unido, donde vive, que se adecuaban a su perfil profesional. Una de ellas era la compañía de sus sueños, buscaban una diseñadora y técnica de sonido, algo para lo que Tamsyn se había preparado.

A los pocos días recibió un mail del lugar en el que le confirmaban lo peor: no había quedado seleccionada para el puesto. Pero el texto no terminaba allí. Los reclutadores redactaron una carta cuya intención era no desanimar a la joven primeriza en el mundo profesional.

En un video decidió relatar lo que decía el correo electrónico: “Esta es una lectura dramática de la peor carta de rechazo que he recibido”. Según contó Fox, le indicaron que la solicitud enviada “no fue exitosa” y luego continúan haciendo comentarios que parecían copiados de un libro de autoayuda. “¿Quién sabe? Tal vez hemos cometido un gran error. Albert Einstein no pudo conseguir un trabajo como tutor de matemáticas para niños y Steven Spielberg fue rechazado de la escuela de cine. Loco, cierto”, dice el mail.

La joven leyó entre risas el resto del mensaje: “Creemos que la moraleja es: toda historia de éxito empieza con un poco de fracaso. Nosotros también hemos tenido nuestra parte de fracasos, y aunque no te unas a nosotros por ahora, ¿quién sabe lo que deparará el futuro?”.

Por último, le aseguraron que quizás los reclutadores son los que están equivocadas al no darle el puesto, pero la alentaron a seguir con su búsqueda. “Literalmente, una parte de mí no podría estar más feliz de que me rechazaran”, describió la joven al finalizar su lectura.