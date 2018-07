El afectado es Kyland Clark, un adolescente de la localidad estadounidense de Indiana, quien sufrió graves quemaduras de segundo grado cuando sus amigos imitaron un peligroso desafío viral con él.



Clark vio con sus amigos el famoso "hot water challenge" ('el reto del agua caliente'), en el que una persona debía ingerir agua hirviendo o tirársela sobre su cuerpo.



Los jóvenes decidieron bromear entre ellos con este desafío y cuando Clark dormía le vertieron agua a temperaturas extremas. Sin embargo, nada salió como esperaban ya que el joven de 15 años sufrió las consecuencias.



Clark, declaró a los medios locales: "La piel se me cayó del pecho. Luego me miré al espejo y la piel se me desprendía de mi cara también".



Por las heridas, el joven tuvo que permanecer en el hospital durante una semana y estuvo al borde de la muerte ya que su cuadro había empeorado. Sin embargo, ahora logró volver a su casa para terminar la rehabilitación.



Según los médicos del "Indiana University Health", cada vez más personas son hospitalizadas a causa de desafíos virales.



El doctor Edward Bartkus, sostuvo: "Las personas presuponen que pueden hacerlo y que no resultarán heridos, pero puedo garantizarles que lo harán".



Así permanece el afectado



Los mejores desafíos realizados