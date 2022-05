Las redes sociales son la herramienta en la que la gente decide expresarse con total libertad sobre lo que piensan o hacen. Las plataformas de Internet son una vía de comunicación entre los usuarios que comparten anécdotas, experiencias, pensamientos y sentimientos todo el tiempo.

Twitter es un claro ejemplo. Esta aplicación suele tener mucha relevancia para los internautas, en ella se captan los tuits que más llaman la atención de la sociedad, sea por alguna denuncia pública, un consejo, una mala experiencia o cualquier cosa que pueda ser de interés común.

Esta vez la historia que compartió @karycruz06 no paró de acumular likes y opiniones al respecto. Esta mujer contó que un ex compañero de su trabajo intentó planificar su vida en el exterior, pero no resultó como él imaginaba.

Un argentino se fue a vivir a España pero no resultó como había planificado.

“Un ex compañero de trabajo dejó todo y se fue a España, hace casi un mes no consigue laburo”, empezó el relato la joven. Además, su conocido “dice que el turismo allá está re muerto”.

Y como si eso fuera poco, el argentino “ni siquiera consiguió un alquiler y duerme con su mochilita en una terminal”. Por esa razón, la tuitera se mostró un poco molesta y concluyó: “¡sigan jodiendo con que la salida es Ezeiza!”.

Con esta última frase la mujer hace referencia a la decisión que toman los argentinos. Cada vez más son los que deciden dejar toda su vida en el país para comenzar de cero en otro país.

El tuit de @karycruz06.

La reacción de los usuarios de Twitter

Desde que la chica compartió esta historia en la red social del pajarito, la publicación no deja de sumar “me gusta”. Hasta el momento tiene más de 7 mil likes y casi 1000 retuits.

Una mujer contestó diciendo que “cuando se dice ‘la salida es Ezeiza’ hacen referencia a las personas que tenemos estudio”. “Me vine a Alemania, tardé 5 días en empezar a trabajar. Gano 1700 euros (el decil más bajo de ingresos.) La salida es y será Ezeiza”, agregó otro internauta.

Un muchacho contestó que allá “están peor que nosotros”. Por eso, Kary manifestó que intentó advertirle a su compañero “pero él hacía oídos sordos. Por acá cada 2x3 alguien comenta de amigos o familiares que fueron para allá y están como el or..” Además, la mujer dijo que “un sueldo promedio es 1000 euros y un alquiler sale 1200. No dan los números”.

Algunas de las respuestas de los usuarios de Twitter.

Haciendo referencia al turismo, un hombre expresó que no sabía en qué parte de España estaba su ex compañero “pero aquí en Madrid está que explota de turismo (todavía no es verano) y los que buscan trabajo, lo encuentran”.

Una mujer dejó su experiencia en uno de los comentarios. Ella escribió que se fue hace 10 días con su esposo. Tiene trabajo, departamento en el corazón de Valencia y “le estoy echando el ojo a un mini cooper mod 2006 por 3500 €”.

Te dejo como esta el aeropuerto de palma de mallorca hoy, de muerto nada tiene el turismo pic.twitter.com/XVtSmTkdJb — (����������)•�������������� �������������� �� (@ViajeraChinita) May 28, 2022

El debate sobre si está bien o no irse del país fue muy extenso y polémico, pero uno de los comentarios que más sobresalió fue el de Gian. “A los latinos les venden el cuento de la seguridad de las ciudades europeas, se descuidan y siempre terminan afanados”.

El comentario de Gian tenía una explicación, “un conocido dejó la bici sola sin cadena en Londres 1 hora, y cuando volvió ya no estaba más”, por lo que la inseguridad es “igual o peor que Argentina”.