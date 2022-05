Los restaurantes, bares y cafeterías de Palermo se caracterizaron en los últimos años por incorporar elementos "transgresores" a la cocina argentina. Quien no recuerda las empanadas servidas en un frasco de mermelada o tantas otras situaciones desconcertantes que estos locales gastronómicos del barrio "más chic" de la Ciudad de Buenos Aires.

El barrio porteño que tiene sus versiones "Soho" y "Hollywood" siempre da la nota con sus extravagantes propuestas, en un intento de hacerse ver como un sitio popular. Pero, esta vez, una usuaria de Twitter publicó un posteo que se hizo viral, en el cual se quejaba de las insólitas sillas que usó un bar de Villa Crespo para servirles a sus clientes.

Con más de 13 mil "me gusta", más de 600 tuits citados y más de 300 retuits, la publicación estuvo en boca de todos en la red social del pajarito. Allí, los tuiteros dejaron también graciosísimos comentarios sobre la imagen que ya es furor en esta plataforma.

En la descripción del tuit, la usuaria @magupuente escribió "Basta" y adjuntó la foto de un bar de ese barrio del norte de la ciudad. En la imagen podía verse las mesas del bar, que eran como cualquier otra, pero con la particularidad de que las sillas no eran las típicas sillas modernas o clásicas que se utilizan para los bares, sino unas reposeras altas, de esas que es usan para sentarse y tomar mates en la playa o en un jardín, al aire libre.

Los mejores comentarios

Claro que los demás usuarios de Twitter no dejaron pasar esta oportunidad única para comentar sobre las polémicas reposeras que usó el restaurante. "¿Quiero un café barato en una silla normal, es mucho pedir?"; "No cumplen con los códigos de estética, moral y visual, diría la cheta de Nordelta"; "¿La operación de meniscos va por cuenta de la casa?"; "La Bristol", fueron algunos de los comentarios más destacados de la red social del pajarito.

48 minutos esperando el ticket

En otro tuit viral, un usuario se quejó de que en una confitería de Palermo habían tardado 48 minutos en llevarle la cuenta, luego de que se tomara el café en solo nueve. La publicación fue furor rápidamente y tuvo varios comentarios de personas que opinaron sobre el servicio de estos locales gastronómicos de esa zona porteña.

Tardé 9 minutos en tomar el café y 48 en que me lo cobren. Adivinen el barrio — Diego Abatecola (@Robbiegol) May 26, 2022

"Tardé 9 minutos en tomar el café y 48 en que me lo cobren. Adivinen el barrio", escribió un joven usuario, cuyo posteo obtuvo más de 13 mil "me gusta" y tuvo estos comentarios: "Palermo, obvio. Eso en San Martín no pasa"; "No falla jamás"; "Así te roban en Palermo"; "Te levantás y te vas sin pagar. En 15 segundos lo tenés al mozo al lado"; "Te lo sirvieron en frasco?; "Palermo, sí señor. Vivo en Palermo y me voy a tomar cafecito a Almagro jajaja, no me cag... más".