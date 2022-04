El tuitero Alan Gosiker compartió con sus más de 22 mil seguidores su no tan buena experiencia con un bar de Palermo y causó un gran revuelo. A pesar de los 23,6 "Me gusta" que obtuvo el tuit, el joven recibió varias críticas.

"Quise reservar una mesa en un bar conocido de Palermo y me pidieron mis datos de la tarjeta de crédito", escribió indignado en un tuit que luego se convirtió en viral, y agregó: "Ni en la torre Eiffel".

El tweet generó todo tipo de reacciones en Twitter.

La publicación logró que se arme un debate entre los tuiteros y sin dudas generó una gran grieta entre ellos. Pese a que hubo quienes se pusieron del lado de Alan y bancaron su postura, la gran mayoría reaccionó en contra del planteo.

Aquellos que se pusieron en el bando contrario al del tuitero, hicieron pública su defensa por la industria gastronómica, y hasta incluso empatizaron con ella, ya que fue uno de los rubros más golpeados a lo largo de toda la pandemia.

Por otro lado, los "anti restaurantes" no dudaron en mostrar su indignación por el excesivo valor de las cuentas, y más aún, por el cobro extra de la reserva.

"Cuando pidas la cuenta, deciles que ya hiciste la reserva pagando, porque si no se hacen los bol... y no te lo descuentan" escribió una joven. "Me parece un montón", "¿Y qué pasa si se me muere mi abuela, tengo que pagar igual?, fueron otros de los comentarios que apoyaban la teoría del joven.

En cambio, aquellos que bancan la postura de los restaurantes o bares, apuntaron directamente al "no-show", el cual hace referencia a la gente que reserva y luego no va a comer.

"Por la cantidad de bol... que se cag... en la gente y no cancelan sus reservas, yo lo veo perfecto, ¿Cuál es el problema como consumidor?", empezó planteando un usuario. "Son todos ladrones: si el lugar tiene reservas es porque está lleno, y si alguien no va, lo reemplazan fácilmente", respondió otro.

Ante los ofensivos comentarios que recibió, en donde algunos hasta lo trataron de "rata", Alan salió a dar explicaciones acerca de lo que realmente él quiso decir: "Me piden nombre, número, vencimiento y CVV. Con esos datos se pueden comprar un auto con mi tarjeta. Es un delirio por una reserva", señaló.

Como posible solución al problema, el tuitero agregó: "Poneme un botón de Mercado Pago de $300 y me lo descontás. Eso, dentro de lo mal, me parece bien".

Sin embargo, el debate comenzó a ir más a fondo, y hubo quienes terminaron estando en el medio: entendían perfectamente que el sitio gastronómico debía cobrar por adelantado, pero también bancaban a los que no querían pagarlo: "¿Por qué los justos debemos pagar por los pecadores?", plantearon, en referencia a los que reservan y no terminan yendo.