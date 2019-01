El calvario de Abul Bajandar, conocido mundialmente como el "hombre árbol" por las grandes verrugas que cubren su cuerpo a causa de una rara enfermedad, parece no tener fin. Nacido hace 28 años en Bangladesh, se sometió a más de 20 operaciones y parecía haber superado sus problemas. Sin embargo, tuvo que regresar al hospital para "podarse" nuevamente las manos y los pies.

Su caso se hizo conocido en 2016 cuando exhibió su condición genética. Luego llegaron los tratamientos y los buenos momentos, que parecen haber terminado. "Había perdido toda esperanza. Los doctores hicieron todo lo posible, pero yo no vi ninguna posibilidad, así que volví a casa", explicó Bajandar, que entre enero de ese año y mayo del 2018 permaneció internado en el Hospital Universitario de Dacca, junto a su mujer y su hija.

"Mi estado fue empeorando desde que partí. Las verrugas me salieron otra vez en mis dos manos y mis piernas; no podía trabajar ni moverme normalmente. Contacté nuevamente a los doctores y me pidieron que volviera al hospital", lamentó. Por el momento, la única esperanza de Bajandar es encontrar una cura fuera de Bangladesh.

"Pedí a los médicos que me envíen al extranjero. Aquí intentaron hacerlo lo mejor posible y han hecho muchas operaciones, pero no ha ayudado", concluyó el hombre, cuya enfermedad es hereditaria y no contagiosa.

Alivio temporal

El hombre pasó de la ilusión de volver a una vida normal a la pesadilla de ver crecer de nuevo las deformaciones. "Nunca pensé que sería capaz de sostener a mi hija en mis brazos", había dicho hace un tiempo. Sin embargo, todo volvió a ser sufrimiento al cabo de unos meses.

Ahora, Bajandar está de vuelta en el hospital en el que ni siquiera cuenta con una cama donde dormir, después de haber partido entre críticas, por el mal trato recibido por algunos trabajadores del centro sanitario y porque las autoridades suprimieron las ayudas alimentarias a su familia.