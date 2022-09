Un usuario de Lanús mostró la reacción que tuvo una chica luego de que le comentara en que zona vive y el chat generó una catarata de comentarios en las redes sociales.

Facundo, un usuario de Twitter, compartió en su cuenta personal, una pequeña parte de la conversación que mantuvo con una joven a través de Instagram.

En la captura de pantalla se puede que la chica le pregunta: “¿de dónde sos?”, indagando sobre en qué zona vive Facundo. A los pocos minutos, el joven le contesta: “Lanús” y luego le pregunta de donde es ella. Sin embargo, la respuesta de la joven nunca llegó.

En el chat que compartió el usuario, se puede ver que la aplicación de Instagram le informa: “Visto el sábado”. Cabe remarcar que el joven compartió el chat el lunes.

Junto a la captura de pantalla y tomándose la situación con gracia, el chico escribió: “¡La dejé sin palabras!”. Como era de esperarse, el chat generó risas entre los usuarios que lanzaron todo tipo de comentarios al respecto de la actitud de la joven. Además de recibir cientos de mensajes, el tuit cosechó más de 6.000 “me gusta”.

Entre risas, verdades, especulaciones, mitos y testimonios, los usuarios sacaron varias conclusiones que podrían acercarse a la verdad de por qué fue que la chica dejó de responder a los mensajes de Facundo cuando se enteró de que vive en Lanús.

Los comentarios de los usuarios en Twitter

“Lo difícil que es decir ‘Lanus’, sentís que se te vienen todos los prejuicios encima”, se sinceró un hombre. “Eras mucho para ella, tal vez era de Isidro Cassanova, no conoce las calles con asfalto”, bromeó otro hombre. “Capaz te contesto, pero te quedaste sin luz y todavía no te llega”, comentó un chico entre risas. “No entendes ella estaba yendo a tu casa, pero la secuestraron”, lanzó una joven en broma. “Pero es que vivís muy lejos, facu”, explicó una chica. “Está calculando seguro cuanto tiene de viaje en colectivo”, especuló una mujer. “Mejor quedarse sin palabras que sin billetera”, escribió un hombre. “Soy de Lanus y me pasa”, confirmó un hombre.”Le robaste las palabras, por eso”, lanzó una mujer.

“No le tengo miedo a un misil, soy de Lanús”: el comentario de un argentino que vive en Ucrania

Cuando comenzó el conflicto de Rusia y Ucrania, muchos argentinos que residen o residían en el país afectado se animaron a dar notas contando sobre la situación que se vivían y que se vive allá.

En una oportunidad, cuando Vladimir Putin, anunció una "operación militar" en el este de Ucrania, algunos civiles decidieron escapar de la zona de conflicto.

No obstante, un argentino que vive en la ciudad de Dnipró brindó su testimonio y contó, que a pesar de que buscaba escapar con su esposa, no tenía miedo de salir de la calle porque es de Lanús.

"Mirá, yo soy de Lanús. Volvía todas las noches a mi casa, así que tanto miedo no le tengo al misil", aseguró Alejandro Harlan, un bailarín y profesor de tango argentino que reside hace tres años en la cuarta ciudad más grande, Ucrania, en una entrevista que brindó a Telenueve.

Por supuesto, esta frase tragicómica logró llamar la atención de todos y se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios hicieron todo tipo de comentarios sobre Lanús y sobre la situación actual del país.