Las personas suelen reaccionar de distintas maneras ante el pedido de plata que pueda llegar a hacerle un amigo o un familiar. En esta oportunidad, una joven reveló en TikTok que una de sus amigas le pidió que le preste dinero y que ella le respondió que tenía un trabajo para que pueda ganarse su propia plata, pero su "amiga", se enojó y le dijo que no quería su ayuda.

La protagonista de esta historia es Emily Peirov. La joven a través de su cuenta de TikTok, @peirovemily , contó que una amiga –de quien no develó su nombre- que le pidió prestados 800 pesos mexicanos (cerca de 4130 pesos argentinos) para "comprarle leche y pañales" a su bebé dado que había discutido con su pareja, según la conversación de WhatsApp.

Ante la petición, Emily le comentó a su amiga que ya le había prestado dinero en más de una ocasión y que todavía no le había pagado ninguno de los prestamos anteriores. Pero que igual quería apoyarla y por eso le ofreció darle trabajo para que dejara depender de Ángel. la pareja de su amiga, según se puede observar en el chat.

La joven tiktoker pensó que esta sería una gran oportunidad para que la “amiga” lograra tener su propio dinero sin depender de nadie más y así si volvía a tener una pelea con su pareja no tuviera que esperar a que se solucione el tema para darle lo necesario a su hijo. Pero todo no resultó como esperaba.

Su amiga le contestó: “A mí no me gusta eso”, refiriéndose a la posibilidad de trabajar e incluso le recriminó a Emily que no se metiera en su vida y que solo le había escrito para saber si ella le podía prestar el dinero que necesita y no. Además, le respondió que si le preocupaba tanto que no le pagara las deudas, que mejor le regalara la plata. “Al cabo que a ti te va muy bien”, expresó la amiga.

A la joven le molestó mucho la actitud de su "amiga" y le explicó que para obtener lo que ella tenía había que ganárselo. Pese a la discusión, Emily le volvió a ofrecer el empleo y la mujer lo rechazó nuevamente. Fue entonces cuando la tiktoker le aclaró que no le prestaría el dinero que le pidió.

"Ya te dije que a mí no me gusta eso (trabajar), si no me vas a prestar no me estés haciendo perder mi tiempo, pinche muerta de hambre”, exclamó la amiga a Emily. Además, le dijo que no quería saber nada más de ella y que la iba a bloquear de WhatsApp y las redes sociales, algo que Peirov no se opuso.

No obstante, todo no terminó ahí, ya que después de que el video se volvier viral en TikTk, la amiga de Emily le volvió a escribir y la usuaria de TikTok mostró de nuevo la conversación que mantuvo con ella.

.

En la segunda conversación, la mujer estaba enojada porque ella compartió la conversación entre ambas en donde le pedía prestado y la muchacha le ofrecía trabajo. Ahora le exigió que la borrara e incluso la amenazó diciéndole que su pareja Ángel -con el que se había peleado y por quien estaba pidiendo dinero- ya había visto el video y “es capaz de hacer cualquier cosa”. Emily le contestó que eso la tenía sin cuidado y que haría caso a sus peticiones.

El video se viralizó rapidamente en la red social china y en otras redes sociales. Ya suma más de 3.2 millones de visualizaciones, más de 252 mil me gusta y cerca de 5 mil comentarios de usuarios que criticaron la postura de la amiga de no querer trabajar y rechazar la ayuda de su amiga. Incluso hubo quienes la felicitaron por comportarse de ese modo y le dijeron que lo mejor era que se alejara de ese tipo de amistades.