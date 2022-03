Es bien sabido que las mascotas, y sobre todos los perros, ofrecen un amor incondicional. Sin embargo, no todos están dispuestos a abrir la familia a peludos de cuatro patas por la responsabilidad que conlleva su cuidado. Una usuaria de Twitter contó lo que sucedió en su familia cuando su novio le regaló un cachorro.

"Macarena. Lo que hablamos con mamá es que ese perro no se puede quedar en nuestra casa. Tavo compró el perro, ¡Excelente! Va a vivir en su casa, no aquí. Es una decisión tomada por nuestra familia. Te esperamos a vos mi amor, abrazo sin perros", le escribió por WhatsAppsu papá.

- Mi papá: ese perro no va estar en la casa bajo ningún punto de vista

- Mi papá: pic.twitter.com/tAIyexrTmu — Maca Gon (@macagx) March 2, 2022

La conversación siguió, pero ella no logró convencerlo. "No va a estar en la casa bajo ningún punto de vista, porque mamá me dijo vos le escribiste que el perro se quedaría en nuestra casa en algunos momentos. Eso no Macarena, bajo ningún punto de vista. Te esperamos a vos mi reina. Te amo, papi", agregó el hombre.

Intentó que sus padres aceptaran un perro y se volvió viral

Lo chistoso y el verdadero motivo por el que la conversación se volvió viral, es lo que ocurrió después, una vez que el "abuelo" conoció a su nieto perruno. En la siguiente captura de pantalla que subió Macarena, mostró un posteo que hizo su papá en Facebook, presentando en sociedad al can.

"Les quiero hace una confesión, el nuevo integrante de la familia, "Ragnar" es muy mimado, pero yo como abuelo apoyo esa situación, nadie es perfecto, este bebé tampoco, con la aclaración de que es muy fiel y compañero sin igual. Bienvenido Ragnar. ¡Siempre juntos!", subió Rodolfo.

Rodolfo y Ragnar tuvieron un amor a primera vista y el hombre lo compartió en Facebook con sus amigos (Twitter).

En pocas horas, el tuit superó los 100 mil "me gusta" y cosechó cientos de mensajes en donde sus seguidores le escribieron sobre situaciones personales similares e incluso compartieron videos de sus papás con sus "nietos peludos".

"-'No quiero más perros en esta casa, afuera van a dormir'. Ahora la lleva a pasear a cualquier pueblito que va y duerme en la cama", contó Celeste sobre su papá y la relación con "Morita". "Mi marido: vamos a traer un perro que cuide la casa. Los perros no duermen adentro y menos en el sillón. En el frío: 'Tapalo que seguro tiene frío'", relató Gabriela Báez junto con una foto de un perro durmiendo cómodamente en un sillón con una mantita de polar.

"no quiero más perros en esta casa, afuera van a dormir"

*la lleva a pasear a cualquier pueblito que va y duerme en la cama* pic.twitter.com/fZKXSY2Ywc — celee (@celes_tolaba) March 3, 2022

"milagros no podemos tener un perro, ya tenemos un gato" " milagros el perro en la cama no" pic.twitter.com/R0fn8DIErX — Milagros �� (@MiliRdzz) March 3, 2022