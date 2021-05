Los retos y desafíos virales captaron la atención de los internautas que, como muchos, tornaron a las diferentes redes sociales para pasar el tiempo durante la pandemia del coronavirus.

En este contexto, cobraron protagonismo los test de personalidad por dar a conocer a sus participantes aspectos inéditos que hasta ellos mismos desconocían. ¿Te atrevés a sumarte a esta tendencia y descubrir nuevas facetas de tu persona?

Recientemente, se volvió viral un nuevo desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla, pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad.

La imagen

Sumate al test de personalidad que es furor en Facebook.

Los resultados

Si primero viste al pingüino: Sos una persona que se destaca por su autenticidad, que siempre está buscando nuevos desafíos. No te gusta que te den órdenes o te digan qué hacer. Te importa poco y nada lo que los demás piensen de ti, y compartís tus opiniones sin filtro. Esto te ha causado problemas en el pasado, pero preferís no callarte nada y siempre ir al frente.