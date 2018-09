Un hombre de 99 años camina 10 kilómetros por día para ver a su mujer, quien está internada en un hospital de la ciudad estadounidense de Nueva York.

El protagonista de esta historia es Luther Younger, un veterano de la Guerra de Corea, que enfrenta todas las adversidades para ir a ver a Waverlee. "No soy nada sin mi esposa", dijo al explicar sus largas caminatas.

De lunes a lunes, el anciano camina para poder darle la mano a su mujer internada.

"Ella es mi dulce taza de té. Ella venía, me besaba y me decía bebé. Quiero verla como antes ya mismo. Todo es muy duro, no soporto verla allí de esa manera", lamentó.

Una de las últimas fotos sonrientes entre Luther Younger y Waverlee, su mujer.

La salud de la mujer se agravó a partir de 2009, cuando le detectaron un cáncer cerebral. Por eso, comenzó a tratarse, pero su salud se deterioró y debió quedar internada.

El anciano realiza una extensa caminata todos los días para ver a su esposa.

Sin embargo, nada interrumpe el amor que se sienten estas dos personas, por lo que a Younger no le importa si hace mucho calor o si llueve. Todos los días deja su casa y camina hasta el hospital. "Sólo quiero ir allí y verla", afirmó.

Su historia se volvió popular en Nueva York, donde Luther ya se volvió un personaje conocido por todos, por lo que luego de que iniciara una campaña en internet para recaudar los 65.000 dólares que necesita para pagar el tratamiento, en dos semanas ya juntó casi 60.000.