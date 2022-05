Cincuenta sombras de Grey es una de las películas de drama romántico y erótico más popular de la última década. La producción fue un éxito y tuvo tres entregas que convocó a millones de espectadores en el mundo. Muchos se reservaron la última fila del cine para no sólo para mirar la película, sino también para hacer otras cosas.

Así lo demostró Darren Dowling, un joven británico que se hizo popular en las redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube, entre otros. En los últimos años se convirtió en toda una celebridad de internet al contar anécdotas y secretos de uno de sus trabajos.

.

Dowling, quien también es conocido en las redes sociales como Dazza, trabajó tres años en la cadena de cines Cineworld. Durante el tiempo que trabajó allí vivió muchas experiencias y se encontró con situaciones incómodas cuando le tocaba limpiar la sala después de la proyección.

En una de esas ocasiones, a Dazza le había tocado limpiar la sala durante la proyección de Cincuenta sombras de Grey y se encontró con una desconcertante situación. En una de sus redes el joven contó que cuando terminó la película fue a cumplir con su labor y al comienzo "todo era normal".

.

"Fue una sesión de limpieza común, pero luego llegamos a la última fila y encontramos bananas", relató el joven en diálogo con The Sun y dio más detalles sobre la situación. En la parte de atrás de las butacas se encontraba una bolsa con la fruta sin pelar.

La película tenía una clasificación para mayores de 18 años y cada espectador tenía su asiento reservado; por lo tanto, nadie podía dirigirse a cualquiera y así descubrieron quiénes habían dejado las bananas atrás de las butacas.

Las butacas finales fueron compradas por mujeres. El chico recordó que en ese momento "no querían" tocar las bananas y llamaron al encargado de juntar la basura para que se las levantara y las pusiera en una bolsa de plástico.

Darren Dowling trabajó tres años en un cine y encontró bananas después de la proyección de "50 sombras de Grey". (Foto: The Sun).

Los trabajadores embolsaron las bananas dos veces y las tiraron directo en el tacho de basura. Otro de los datos que reveló el tiktoker es que muchas personas creen que nadie los observa cuando las luces de la sala se apagan.

"No saben que el personal tiene anteojos de visión nocturna y no duda en echar a la gente si los encuentra en una situación que no está permitida", aseguró el joven.