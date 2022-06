En las últimas horas, se generó una gran polémica entre el reconocido actor de Hollywood Kevin Bacon y una hamburguesería del barrio de Palermo. El intérprete estadounidense se enojó porque el restaurante utilizó su imagen para sus locales sin su autorización y hasta amenazó con tomar acciones legales. Ante esto, el establecimiento cambió su nombre y el logo. Después de ello, usaron sus redes sociales para responderle al artista.

Todo comenzó en el programa de Jimmy Kimmel ("Late Night with Jimmy Kimmel"). El actor Kevin Bacon fue invitado para ser entrevistado y en una de las secciones el conductor quiso darle una sorpresa y le mostró unas imágenes del local ubicado en la calle Gorriti que llevaba su nombre: Kevin Bacon Fast Good.

El presentador pensó que el actor hollywoodense tomaría esa información con humor, pero el protagonista de Footloose al principio se mostró sorprendido, pero después no pudo ocultar que no le cayó nada bien que usen su imagen. “Claramente no aprobé esa foto”, aseguró Bacon e insistió: “No es una buena foto”.

.

Luego el actor deslizó que podrían existir otras sucursales de este restaurante y que los dueños estén ganando mucha plata a costa suya. “De lo que nos recibo dinero”, destacó y después aseguró que pensaba en tomar acciones legales. “Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo”, afirmó la estrella de cine.

Ese fragmento de la entrevista con las declaraciones de Bacon se viralizaron. Después de que eso ocurriera, la hamburguesería de Palermo optó por cambiar inmediatamente su nombre en las redes sociales. No sólo eso, su cuenta de Instagram, la cual permaneció cerrada por unas horas, ahora se llama @kb.fastgood -antes, era como KevinBacon.FastGood-. Además, si alguien desea encontrar el local desde LinkTree -que agrupa los sitios oficiales de un comercio- figura actualmente que “esta página no existe”.

La respuesta de la hamburguesería a Kevin Bacon

Sin embargo, tras la polémica generada por la sorpresiva reacción de Kevin Bacon por hacer uso de su imagen sin permiso, la hamburguesería usó su cuenta de la red social de Meta para responderle con una chicana a la amenaza del famoso actor estadounidense.

“Tranca Kevin, nosotros no solo somos una cara bonita. También hacemos tremendas burgers”, publicaron en una story de Instagram luego de la repercusión mundial del asunto. Rapidamente, el posteo se viralizó en las redes por sus miles de seguidores.

La hamburguesería le respondió a Kevin Bacon en sus redes sociales (imagen captura Instagram).

Por su parte, por el momento en la cuenta de Facebook del restaurante permanece el nombre original, aunque quitaron la imagen del actor y la reemplazaron por hamburguesas y papas fritas.

En tanto, más allá de esta publicación en Instagram, los representantes de la empresa argentina no se pronunciaron públicamente sobre el tema. Sólo realizaron las modificaciones que fueron mencionadas previamente.