Franco Colapinto, piloto de Alpine de Fórmula 1 en Buenos Aires, en vivo: el Road Show y hora de sus giros, minuto a minuto

Llegó el día tan esperado, ya que tras 14 años el moto de un auto de Fórmula 1 se encenderá en Palermo. El gran protagonista será Franco Colapinto, piloto de Alpine, que reavivó la pasión de los argentinos por la máxima categoría del automovilismo mundial.

ES UNA COSA DE LOCOS pic.twitter.com/KXMsI7dR93 — Alpine ARG %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@AlpineArg_) April 26, 2026



Este Road Show no será una prueba más en cuánto a la organización y la seguridad, ya que es el primer paso también para que se acepte por fin que la F1 vuelva a la Argentina al autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde por cierto ya se están haciendo modificaciones para que eso suceda.

Ya abrieron el ingreso

A partir de las 9, se abrieron las puertas y comenzó el ingreso para el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires. Hubo largas filas y algunas quejas y corridas porque no respetaban los lugares. Se esperan unas 500.000 personas.

La emoción es total %uD83E%uDD79 A solo horas del comienzo del Road Show de Colapinto, el Lotus E20 ya empieza a rugir a la espera de una tarde inolvidable. pic.twitter.com/n1gN4Ffvm2 — HISPA (@hispaok) April 26, 2026

El cronograma para ver a Franco Colapinto en el Road Show

Serán cuatro salidas a la pista de 3,5 kilómetros donde acelerará su monoplaza con motor V8 en la zona del Monumento de los Españoles.

donde acelerará su monoplaza con motor V8 en la zona del Monumento de los Españoles. La primera vuelta, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, el que pilotearon nada menos que Kimi Raikkonen y Romain Grosjean, y con el Armado de Alpine, será a las 12.45 .

. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

El segundo giro de Colapinto será a las 14.30 con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio.

con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. A las 15.15 , el pilarense volverá a girar con su Lotus, será la última vuelta acelerando el F1.

, el pilarense volverá a girar con su Lotus, será la última vuelta acelerando el F1. Y a las 15.55 volverá al circuito, pero esta vez en una recorrida sobre un Bus descapotable.

¿Cómo se puede ver en vivo la exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

La transmisión oficial del evento se realizará a través de la plataforma de streaming Disney+. Para verlo, será necesario contar con el plan Premium

Las presentaciones durante el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires





A las 8.30 se abrieron los sectores exclusivos

A las 9 se habilitaron los Fan Zones para el público en general

A las 11 habrá una presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad

A las 11.25 Colapinto será entrevistado por su amigo Juan Fossaroli

A las 11.50 Soledad Pastorutti dará un show.

A las 13.55 Show del artista cordobés Luck Ra



