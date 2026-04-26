Juan José Carli, presidente de la Fundación Fangio: "Franco Colapinto va por el mismo camino que Juan Manuel"

Juan José Carli tiene el honor de ser el presidente de la Fundación Fangio y como no podía ser de otra manera, estuvo presente en la previa del Road Show de Franco Colapinto en el barrio porteño de Palermo y habló en exclusiva con Guido Záffora en Crónica.

"La fundación está muy orgullosa de poder acompañar a Franco Colapinto en este evento tan importante para todos los argentinos", afirmó desde la parte VIP en donde se encuentran algunos invitados, artistas y celebridades. "Le agradecemos a Franco que habla tan bien de nuestro querido Juan", agregó.

Al igual que lo sucedido con "Cochito López", aseguró que "Juan Manuel Fangio siempre decía tiempo, sacrificio y esfuerzo para determinado logro y Franco Colapinto desde chiquito se fue solo a Europa, la peleó solo, no sabía el idioma y llegó hasta donde llegó, es digno de destacar".

"Fangio fue con una ayuda del Gobierno y conquistó Europa, hizo muchos amigos y Franco va por el mismo camino", prosiguió. "Aunque no haya ganado nada todavía, es un destacado porque está dentro de los 20 mejores pilotos del mundo", aclaró. "Ojalá que podamos volver a traer la Fórmula 1 a la Argentina", cerró.

El homenaje de Franco Colapinto a Juan Manuel Fangio a bordo de su "Flecha de Plata"

Uno de los momentos más emocionantes del Road Show será sin lugar a dudas el tributo que le realizará Franco Colapinto a Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón de la Fórmula 1. Será a bordo de una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster, modelo con el que oriundo de Balcarce se coronó en 1954 y 1955.

Obivamente que se trata de una versión moderna del Mercedes por una cuestión de repuestos, pero mantiene con fidelidad el dieño original.



