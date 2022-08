Un joven argentino que vive en Estados Unidos publicó un particular video que se viralizó muy rápido en TikTok porque abarcó un tema sensible: el dólar. En el breve clip mostró todo lo que se puede comprar con 100 “verdes” en una tienda y los insólitos precios de los productos. Las reacciones más desopilantes no se hicieron esperar.

Se trata del influencer @travel_luke, quien se grabó dentro de un famoso local yanki llamado “Ross”. Allí se pueden adquirir las marcas de moda más reconocidas, ya que es un tipo de “outlet” donde mandan la mercadería que no se vendió en las tiendas oficiales.

De esta manera, el pibe argentino explicó que todos los productos de este lugar son de fuera de temporada y por eso los artículos suelen ser más baratos y económicos que en otros comercios de Estados Unidos.

Durante los pocos segundos que mostró en su TikTok, el argentino mostró un billete de 100 dólares en su mano y empezó a dar vueltas con el changuito. A medida que revisaba las prendas y diversos artículos, “Luke” iba detallando la marca y el precio insólito.

Pibe mostró lo que se puede comprar con 100 dólares en una tienda de Estados Unidos (TikTok/@travel_luke).

Las marcas y los precios llamativos

En las imágenes compartió una gran variedad de cosas: desde remeras, buzos, ojotas y bolsos, hasta pantalones, mochilas, riñoneras y ropa para bebé. Desde Puma, Adidas, Guess y Tommy Hilfiger, hasta Columbia, Champion, Reebok y Levi’s, entre otras conocidas marcas de calidad.

En tanto, las remeras rondaban los 10 y los 25 dólares, mientras que los pantalones cortos y jeans cotizaban entre 10 y 25 U$S. Luego, según la cobertura del influencer, las mochilas estaban entre 18 y 35 “verdes”.

De inmediato el contenido se viralizó y decenas de usuarios le dejaron más de 1.200 comentarios para decirle que en sus países de origen esos artículos se comprarían a un precio mucho más alto. El clip de TikTok superó el millón de visualizaciones y cosechó 52.000 “me gustas”.

Cabe mencionar que no es su primer “viral”, porque antes había revelado en un video todo lo que algunos estadounidenses tiran a la basura.

Desde electrodomésticos nuevos, hasta muebles poco usados y bicicletas nuevas, se encontró el joven durante su recorrido sobre la vereda de un barrio muy exclusivo de Estados Unidos.

Las mejores reacciones a la compra viral

“Noooo me compro todo jajaja”, fue uno de los primeros comentarios en la red social de los videos. “Para el buzo Puma tengo que laburar una quincena, saludos desde Argentina”, lamentó un compatriota a la distancia.

Otra usuaria comentó la teoría que descubrió con este clip de Luke: “Ahora entiendo por qué en EE.UU. tienen vestidores y no placard. Te podés comprar ropa una vez a la semana”. “Es verdad”, contestó el “Creador” que mostró su compra.

“Ya va por $2000”, le señaló un crítico del contenido que no podía faltar. “Él está diciendo los precios”, defendió otro antes que un tercero opine: “Al principio sí llevó cosas, pero ya después solo estaba mostrando los precios, nada más”.

Ante la duda que invadió a varios, una usuaria consultó: “¿Es todo original?”. “Sí, son productos nuevos, es una tienda de marcas conocidas, pero venden productos un poco fuera de temporada y a bajo costo”, comentó el popular tiktokero.

“Fuaa acá te podes compras como 5 casas”, comparó otro joven con la situación económica de Argentina. “Acá si un mes te compras calzados no podés comprar ropa hasta el otro”, planteó otro usuario desde nuestro país.

“100 dólares al día, yo ganaba 100 dólares en medio mes. Me urge irme a Estados Unidos”, apuntó una persona y otra hizo el cálculo habitual: “100 por día al dólar blue de hoy 28.000 pesos”.