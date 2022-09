Ya sea porque causan risa o indignación en los demás usuarios, cada día, se conocen nuevas anécdotas en las redes sociales que rápidamente logran volverse viral. Esta vez, un médico contó el desubicado comentario que tuvo con un paciente mientras él se pesaba en la balanza y generó una gran repercusión en Twitter: “¡Mirá, redondo!”, exclamó.

Sin lugar a dudas, las visitas a los centros de salud no siempre suelen ser agradables para las personas. Esto no solo se debe a la demora que demandan los turnos o la incertidumbre que puede generar una consulta, sino que también un desafortunado comentario puede provocar un momento incómodo imposible de sobrepasar.

Así le sucedió a un profesional especializado en Endocrinología y Nutrición cuando, sin querer, expresó un pensamiento que terminó siendo abusivo contra su paciente. Todo ocurrió cuando el hombre se pesó en la balanza para su rutina diaria y un peculiar detalle en el número final sorprendió al médico.

“Me siento súper mal”, comenzó aclarando el usuario de Twitter que compartió la historia (@PerritoDelMir) y agregó: “He pesado a un paciente y eran 100 kg. exactos y le digo ‘¡mira, redondo!’. Ha habido un silencio incómodo porque ha pensado que había dicho que él estaba redondo…”

El desafortunado comentario que dejó a un médico en ridículo.

En seguida, el divertido, pero incómodo cruce entre ambos, se viralizó en la red social y superó los 40 mil me gustas. Además, llegaron decenas de comentarios sobre situaciones similares, donde un inoportuno comentario los dejó en ridículo frente a otras personas.





Otras experiencias desafortunadas

La embarazosa historia generó diferentes repercusiones en la red social, luego de que varios usuarios se sumaran a la iniciativa de @PerritoDelMir y compartieran sus propias experiencias atendiendo a diferentes pacientes. “Esto ya es otro nivel”, aseguró el autor del tweet, tras leer las decenas de mensajes.

“Un paciente negro me comentó que le gustaba mi tatuaje porque el color era muy bonito (es rojo). Le contesté ‘ya, es que los negros no me gustan’, vi su cara, procesé, me di cuenta y dije ‘LOS TATUAJES’”, contó una de las usuarias.



Un paciente negro me comentó que le gustaba mi tatuaje porque el color era muy bonito (es rojo). Le contesté "ya, es que los negros no me gustan" vi su cara, procesé, me di cuenta y dije "LOS TATUAJES" — Rem�� (@peachesychoco) September 22, 2022



Mientras que otra doctora recordó cuando atendió a un paciente que se encontraba en prisión y al finalizar la consulta exclamó: “Bueno, eres libre”. “No sé si fue mejor la carcajada del chaval o la cara de los dos guardias civiles”, aseguró avergonzada.



Bienvenido al equipo Bocachancla!!!

Yo atendí a un detenido en urgencias y al terminar le digo "bueno, eres libre".

No sé si fue mejor la carcajada del chaval o la cara de los dos Guardias Civiles �� — Inka (@Dra_inka) September 22, 2022

También @Owachatinn compartió su propia experiencia cuando atendió a un hombre que padecía cáncer terminal: “Al terminar le dije ‘Que se mejor’. Me quería mover. Al día siguiente me disculpé y se rió”, contó a través de la publicación de Twitter.