En las últimas horas, se viralizó el texto de un escritor italiano que trabajo durante 11 años en un local gastronómico. En el mismo el hombre divide a las personas en dos: las que asisten al mozo a la hora de recoger la mesa y los que no.

Es cierto que muchas veces hay gestos que pueden servir para definir a una persona y este escritor utilizó esta situación que fue cotidiana para él, durante 11 años, para juzgar a las personas.

El hombre, que además de ser escritor es docente, aseguró que a él le encantan las personas que le pasaban su plato porque se trata de “gente con humildad, que reconocen tu dignidad”. Enrico Galiano es el autor de esta clasificación de las personas de acuerdo con su comportamiento como comensales en un restaurante o local gastronómico.

Sin embargo, en los últimos días fue una mujer, oriunda de Perú, llamada Rossana Gallesio González, quien citó el texto en la red social de trabajo LinkedIn. Allí posteó el texto, pero antes dio una breve introducción para las palabras del escritor.

Una usuaria de LinkedIn hizo una reflexión sobre las personas.

“¿Eres de los que le pasa el plato al mesero?, un gesto que algunos hacemos de forma natural, sin pensarlo”, adelantó la mujer, y transcribió la publicación original, “escrita por el profesor y escritor Enrico Galiano”.

La publicación siguió con el título “Basado en una historia real”, luego se expuso la apreciación sobre los buenos gestos de los comensales hacia el mozo que escribió el escrito.

Qué más decía la publicación del ex mozo

“Serví como camarero durante once años”, arrancaba el texto, que continuaba: “Entre las muchas cosas que he aprendido está que el mundo se divide en dos categorías: 1. Los que pasan el plato al camarero y 2. Los que no pasan el plato al camarero”.

“Los que te pasan el plato son los que te ven, se dan cuenta de que estás ahí. Normalmente, incluso dicen ‘gracias’, como si les estuvieran haciendo un favor. Un gesto gratis no cuesta nada. Pero un gesto que lo dice todo”, continúa diciendo el texto del escritor y ex mozo.

“Siempre me han encantado los que te pasan su plato porque casi siempre son personas con humildad, reconocen tu dignidad, no tratan al camarero como a un siervo, saben cuánta suerte hay en estar sentados ahí comiendo y disfrutando”, dice el italiano en referencia a las características de quienes se ocupan de ayudar al camarero cuando levanta la mesa.

Luego, casi llegando al final del escrito, el hombre cuenta un poco de su experiencia: “En mi vida me encontré en la mesa con mucha gente: escritores, políticos, a veces incluso personajes de televisión, y la mayoría de ellos, por poderosos e importantes, pasaban el plato, como otros tantos no lo hacían”.

Para darle un cierre a su teoría, Galiano escribió una moraleja y la lección que le quedó de sus tiempos como mozo: “Todo esto es para decirles que si la vida les brinda éxito, si llegaste a donde querías llegar, sigue siendo quien le pasa el plato al camarero”.

Como era de esperarse, el gran posteo de Rossana recibió más de 10.000 me gusta y cosechó cientos de comentarios en los que los usuarios coincidían con el escritor en que la actitud ante el mozo de alcanzarle el plato o no, dice mucho sobre la actitud de las personas ante la vida.