Una de las situaciones que más se encuentran dentro de los virales de Twitter tiene que ver con las particulares anécdotas que viven los usuarios en su trabajo y en su día a día, las cuales comparten y tienen miles de respuestas.

Las más compartidas tiene que ver con el humor y la alegría que pueden encontrar diariamente, aunque otros no dejan de comentar situaciones más “bajoneras” o simplemente cotidianas, las cuales se hacen virales.

Uno de ellos tiene que ver con la usuaria @funfettirain, la cual es conocida por sus tweets desde el ámbito laboral, donde se encuentra al frente de un grupo de niños como docente, sin muchos datos más.

Esta usuaria compartió una situación que vivió el otro día con uno de sus alumnos, un pequeño que no pidió permiso, levantó la mano y planteó un tema que la dejó heladas a ella y a su compañera.

“Un nene hoy dijo de la nada”, comenzó contando esta docente en el tweet. Ella, seguramente, esperaba alguna ocurrencia clásica, como suelen tener los más chicos en las escuelas, las cuales dejan sorprendidos a los mayores que escuchan.

“Levante la mano quién quiere que mis papás estén juntos porque se separaron”, fue lo que planteó el pequeño, dejando sin respuestas a todos. Seguido, levantó la mano y quedó solo, con la mano levantada.

La situación dejó helada a la maestra, quien agregó “con mi compañera, quedamos así”, y un meme que describía perfectamente cómo se sentían al escuchar la inesperada frase del pequeño, quien evidentemente no está atravesando un buen momento.

El tweet se hizo viral en pocas horas, contando además el detalle que las respuestas están limitadas. En pocas horas, logró superar los 300 retweets y los 23.000 likes, mientras que sube minuto a minuto.

‘No, mi amor. Me destruyó’, ‘Perdón pero esto me dio demasiada gracia. Además este nene era yo’, ‘Los niños son lo más’, y ‘Mejor que tengan esos traumas a tener los de "mis papás deberían separarse y no lo hacen”’, fueron algunos de los comentarios.

Otra viral situación que vivió una usuaria de Twitter

El ámbito estudiantil siempre trae historias para contar. En este sentido, Mar -cuyo usuario es @marupe_- relató en su cuenta de Twitter que tuvo un encuentro inesperado en una fiesta con la hija de quien había sido su maestra durante el jardín, y tuvieron una conversación sobre el origen del nombre de la joven que recién conocía.

"Una mina me dijo que su mamá le había puesto mi nombre a ella por mí porque fue mi maestra en el jardincito y me amaba", tuiteó Mar y siguió: "Ah sí, yo en la joda me la tuve que chapar". La anécdota causó impacto entre los miles de usuarios que dejaron sus me gustas, comentarios y retuits.