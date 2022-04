Una usuaria de Twitter contó la mala experiencia que tuvo con un cliente que quería comprar un desayuno para la novia y el encargo no salió como esperaba. En fechas especiales es habitual que las parejas planifiquen qué regalarse, ya sea en aniversarios o cumpleaños. Fue así como un joven mendocino quedó expuesto en redes sociales por un comentario fuera de lugar.

María Paz Peralta -cuyo usuario es @MariPazPeralta - es un emprendedora mendocina que se dedica a la venta de desayunos personalizados para fechas especiales. En las últimas horas compartió en su cuenta de Twitter las capturas de pantalla de una conversación que tuvo en WhatsApp con un cliente.

"Un ordinario pidiéndome un desayuno para la novia y tirándome comentarios de mier**, ¿no les da vergüenza", tuiteó Peralta junto a tres capturas de pantalla del chat en WhatsApp. En las imágenes se observa que un cliente coordinaba el pedido para su pareja.

El cliente le dijo a María Paz que el desayuno era para su novia y que le enviaba la ubicación para la entrega del pedido. Hasta ahí una situación habitual que viven día a día quienes tienen emprendimientos propios.

"Es para mi novia igual. Te puedo mandar la ubicación", le dijo el cliente, a lo que la joven le respondió: "Sí, ¿para cuándo lo necesitás?". Esos fueron los primeros mensajes que intercambiaron pasadas las 14 horas.

Sin embargo, horas más tarde la conversación siguió. "Bueno, muchas gracias. Ah y tu foto de perfil me dan ganas de pelearme jajaja", le escribió el joven mendocino a la emprendedora. A lo que ella le pidió que se ubicara.

"Ubicate ordinario", fue la respuesta de la joven. A lo que el cliente le explicó que la estaba "jodiendo" y, además, le dijo: "Nada se te puede decir". María Paz le respondió nuevamente al chico y le dejó en claro que no iba a cumplir con el pedido.

La usuaria compartió las capturas de pantalla del chat en WhatsApp en su cuenta de Twitter. ( @MariPazPeralta)

La emprendedora no dejó que el cliente hiciera bromas desubicadas con ella. "¿Y quién carajo te conoce para que vengas a decir cosas? Tomatela y cómprale a otra persona un desayuno", fue el contundente mensaje final de la usuaria de Twitter.

El tuit de María Paz se viralizó y más de 26 mil usuarios le dieron "me gusta", más de 1000 apretaron el retuit y recibió varios comentarios por parte de otras personas que repudiaron la actitud del cliente, aunque otros le recomendaron que enviara el desayuno igual.

La usuaria de Twitter le canceló el pedido al cliente. ( @MariPazPeralta).

"Yo le mando el desayuno con la conversación impresa. Siganme para más consejos", "¿Por qué no pusiste su nombre", "No pierden oportunidad", "Contestación de reina. No se ubican ni de chiste, un asco", fueron algunos de los comentarios que recibió la autora del tuit viral.