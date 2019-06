En un hospital de Colombia, se registró el nacimiento de un bebé con una extraña extremidad muy parecida a la cola de un ratón. Especialistas aseguran que no se trata del primer caso y se denomina "cola vestigial".



Luego del nacimiento de este bebé, esta extremidad fue extirpada mediante un procedimiento de una hora, en el cual los médicos se aseguraron de que todas las estructuras no tuvieran relación con algún nervio interno o con la médula.



Un médico afirmó que esto se debe a que todos los fetos desarrollan este tipo de cuerpo, por un tipo de gen, aunque con el desarrollo se va suprimiendo, motivo por el cual los bebés nacen sin ella.

Por el momento sólo se registraron 100 casos en todo el mundo de personas que nacieron con una cola vestigial.