Cuando decretaron la cuarentena obligatoria en varios países, muchas personas jugaron a ser "estilistas profesionales" e hicieron desastres con sus cabellos en casa. Ahora, se dio a conocer la historia de Kinsey Dixon, que decidió realizarse un cambio de look por su propia cuenta y no dio con los resultados esperados. De hecho la desafortunada experiencia quedó registrada en un video que cuenta con más de 24 millones de reproducciones.

Esta joven se volvió viral en TikTok después de publicar el pasado lunes su incidente con el tinte. Y es que, tras decolorarse el pelo, procedió a ponerse el cabello de color azul, pero todo se le fue de las manos.

"¿Creen que mi abuela se dará cuenta de que me he teñido el pelo?", preguntó irónicamente a los usuarios. Y es que es evidente que sí se dará cuenta, ya que el azul terminó manchando su cara, sus manos y sus brazos. Pero, para colmo, también provocó que la ducha -las paredes, los azulejos, el plato y la mampara- terminara siendo también azul.

Los comentarios haciéndole bromas y llamándola Pitufina, no tardaron en llegar y es que, de no ser por el pelo rubio del personaje, no habría dibujo animado que la describe mejor.

Kinsey explicó cuál fue su error aplicándose el tinte azul Pravana que compró en Amazon: aseguró que se lavó el color dejándolo caer por su espalda y después por su pecho. Además, se cepilló el pelo con los dedos sin darse cuenta de que se estaba manchando de azul por todas partes.

Por ello, recomendó a todo el mundo que no usaran este tinte ellos solos y solo se lo aplicara adecuadamente otra persona. Afortunadamente, consiguió quitarse el tinte con toallitas desmaquillantes, y usó lejía para dejar la ducha casi blanca.