Un inédito caso ocurrió en Reino Unido, donde Kayleigh Okotie, tuvo gemelos con color diferente de piel, y bromeó: "¡Sin duda hace que sea fácil distinguirlos!" Debido a una peculiaridad genética,Jaziyah nació con piel clara y cabello lacio mientras que su hermana Naylah es más oscura y con rizos.

“Fue una gran sorpresa. Su papá es negro y yo soy mestiza, mi mamá es inglesa y mi papá nigeriano, pero nunca pensé que los gemelos terminarían con diferentes tonos de piel", expresó Kayleigh, la mujer de 32 años que vive en la localidad de Hackney, al este de Londres, y tiene otros cuatro hijos de seis, siete, trece y quince años de una relación anterior.

Kayleigh Okotie junto a sus bebes (Gentileza The Sun).

Sin embargo, los flamantes padres no se habían percatado de la particularidad de sus gemelos hasta el día siguiente de darlos a luz. Es que después de un arduo trabajo de parto en el Hospital de la Universidad de Homerton, Kayleigh y el papá de las bebés, terminaron exhaustos. “Estuve en trabajo de parto durante horas y casi tuve que tener una cesárea de emergencia. Entonces, después de que nacieron, les di un abrazo y me quedé dormida casi de inmediato", contó a The Sun. Y agregó: “Fue un gran impacto al día siguiente cuando nos dimos cuenta de lo diferentes que se veían".

.

Pese a que todos los que los conocen los ven como el agua y el aceite, Kayleigh puede ver similitudes en los recién nacidos. “Los amigos, la familia y la gente de la calle me dicen que no son nada que ver, pero yo soy su madre, y puedo detectar pequeñas similitudes", sostuvo.

“Tienen los mismos ojos marrón chocolate y la forma de su rostro también", dijo. Asimismo, destacó que será interesante ver si se vuelven más parecidos o más diferentes a medida que crecen.

Naylah es más oscura y con rizos, mientras que su hermano Jaziyah nació con piel clara y cabello lacio (Gentileza The Sun).

“Tienen personalidades completamente diferentes, lo cual es asombroso, ya que sólo tienen cuatro meses", expresó. Mientras que Jaziyah es más relajada, Naylah es un poco más exigente.

“Todos estamos muy entusiasmados con los dos pequeños. Mi hijo mayor Kamil y mi hija Ayla son fantásticos, porque me ayudan mucho. Y mis dos del medio, Kaleem y Amara, realmente disfrutan jugando con ellos", contó feliz por los nuevos integrantes de los que la familia entera está enamorada.