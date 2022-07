Polémicos, pero necesarios, los grupos de WhatsApp para mamis y papis se volvieron una herramienta indispensable a la hora de comunicar las noticias pertinentes a la educación de los chicos, aunque muchas veces terminen siendo noticia por culpa de un desacuerdo entre miembros. Sin embargo, la última historia viral sobre uno de estos chats grupales no la provocó un progenitor.

Desde su cuenta de Twitter, una usuaria argentina relató la divertida anécdota que sucedió en el grupo de mamis del que forma parte. Según narró en el tuit viral, el caos rompió en la conversación grupal cuando una de las mamis envió un mensaje: "Hoy en el grupo de mamis de 2do B llegó un msj que decía 'segundo grado hoy no tiene clases'. Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más".

La catarata de mensajes pronto encontró su respuesta, la cual causó furor entre los internautas de la red social del pajarito: "Nada pasó. Un nene que no quería ir le agarró el celu a la mamá y mandó eso. HÉROE", escribió @loplau en la publicación. La respuesta de los usuarios fue inmediata, con el tuit pronto llegando a superar los 63 mil "me gusta" y casi tocando los 3 mil retuits.

La sección de comentarios pronto se llenó de respuestas felicitando al anónimo alumno por su ingenio: "Lo mandas a negociar la deuda y vuelve con el oro que robaron los ingleses", "¡Una bolsa con todos los caramelos de su preferencia al niño, por favor! Jaja", "Ese chico mostró, por oposición, que entiende perfectamente la organización de eventos" y "Jajaja denle un título universitario y ponganlo al frente del país..." fueron algunos de los comentarios bajo el tuit viral.

"Métodos del presente desarrollo tecnológico. Mucho menos loco que lo que hacíamos en nuestro colegio. Por ejemplo, llamar avisando que había una bomba, o ya dentro del colegio, provocar que se corte la luz metiendo cosas en los enchufes", compartió uno de los internautas.

"Que lindo el uso de la tecnología. Yo lo máximo que tenía era fingir dolor de estómago que me lo descubrían al ofrecerme un chocolate o un comunicado falso que decía 'Hola mamá de Jose, soy la maestra de José, José mañana no tiene clases porque no hay clases, firma: La maestra'", recordó otro.

"Cuando iba a maternal armé una huelga en mi salón porque el recreo era a las 10 y yo a las 8:30 am quería desayunar. Ganó el pueblo. Comimos y dormimos antes de las 10 am", agregó un tercero.