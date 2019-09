Para Cilla Carden, una mujer australiana de Girrawheen, una pequeña localidad al norte de Perth, la convivencia con sus vecinos se convirtió en tortura luego de que los propietarios de la casa lindante instalaran una parrilla en el jardín. Cilla los denunció porque el olor a parrillada y pescado invade su vivienda y ella... es vegana.

Más allá de lo insólito del caso, Carden demandó a sus vecinos no sólo por el olor invasivo, si no también por el humo de los cigarrillos, el ruido de los niños jugando al básket en el jardín, la luminaria que pusieron y hasta el ruido que hacen sus mascotas. Sí, por todo eso Carden llevó su caso a la justicia.