Un "viajero en el tiempo", el cual afirma que viajó desde el año 2582, aseguró que los astronautas "descubrirán una segunda Tierra" el próximo sábado 8 de mayo. En el video publicado por el usuario aparecen gráficos tipo película de ciencia ficción y advirtió: "Esto no es una broma".

El aventurero, conocido como "authentictimetraveler" en TikTok, publicó un video en su cuenta el sábado pasado, en donde revela que algo por demás importante sucederá el próximo 8 de mayo de 2021.

Según el viajero del tiempo descubrirán un "clon de la Tierra", (captura video)

"Esto no es una broma. El 8 de mayo de 2021, los astronautas descubrirán un planeta exactamente como la Tierra, en nuestro sistema solar", afirma en el clip el viajero del tiempo.

Y agregó: "Será un clon exacto de nuestra Tierra, con un efecto de espejo". Además explicó que será la "primera vez" que los humanos encuentren "otra vida humana en la galaxia".

Su video es uno de los más vistos en la red social y una muestra de ello, es que a las 48hs de publicar el video ya contaba con más de 1.6 millones de visitas y miles de comentarios de sus seguidores.

Entre los tantos comentarios de los internautas se repiten con frecuencia. "El 8 de mayo está cerca. Veamos si tu palabra se cumple o no". "Bueno, en siete días, y no me entero de esto, me enojaré". o también están quienes utilizan emojis para burlarse de su predicción.

El viajero del tiempo "Authentictimetraveler" hasta el momento decidió no responder preguntas al respecto, sin embargo, mencionó que revelará su identidad en YouTube si obtiene 10,000 suscriptores en su canal.

Esto motivó a sus seguidores a cuestionar su actitud. Incluso algunos le respondieron: "¿Un viajero en el tiempo preocupado por el número de suscriptores?". "Eres un viajero en el tiempo, entonces, ¿por qué quieres el submarino de 10k?".

Curiosamente, en los últimos días otro viajero en el tiempo que también afirmó ser del año 2582, se le ocurrió una teoría de la conspiración de que la Tierra entrará en "tres días de oscuridad" en 2026 y advirtió a la gente que no use iluminación artificial durante ese período.

Por su parte, otro hombre que también afirma venir del futuro, en este caso del año 2485 advirtió a los espectadores que habrá un gran descubrimiento este año, para ser más preciso el próximo 7 de octubre de 2021.