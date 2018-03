Un pescador sufrió el feroz ataque de un tiburón martillo que, literalmente, se tragó su antebrazo. Pese a los gritos y a los movimientos para librarse de la criatura marina, no logra zafarse.



Si bien no se conoce el final del video, hubo una fuerte polémica en las redes sociales por la veracidad del incidente. Ocean Magazine explicó que la victima real del video es el tiburón y no el pescador.



"Este hombre capturó una joven cornuda común [tiburón martillo], la mató, arrancó sus dientes y mandíbulas e introdujo su brazo en su garganta", explicaron.



"El nivel de la falta de respeto de este hombre y sus amigos es inconcebible", concluyeron desde la revista especializada en cuestiones marinas.



También usuarios de YouTube llamaron a desentrañar la escena y ver que el tiburón grabado estaba muerto desde el principio, por lo que señalaron que el video es "falso".



El momento del "ataque"