La invasión de carpinchos en Nordelta se convirtió en uno de los temas del momento y que divide las aguas entre los vecinos del exclusivo country de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Por un lado están quienes tienen simpatía por estos roedores y les gusta convivir con ellos, y por otro lado hay quienes los rechazan.

Entre estos últimos se encuentra un vecino del lugar que baleó a uno de los animales, según denunció la ex modelo Anamá Ferreyra. En las imágenes que compartió, se puede ver al carpincho caminar ensangretado por la calle.

Ese hecho marcó la gravedad del caso, por lo que intervino la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires que, luego de inspeccionar el lugar, emitió una resolución: “Dada la evidencia indirecta y directa recabada durante la visita técnica, sumada a la información presentada en los estudios poblacionales de la especie se determina que el perjuicio ocasionado por la interacción de los carpinchos con los habitantes del complejo se enmarca dentro de la categoría grave”.

.

No obstante, también existen vecinos que defienden la presencia de los animales, ya que sostienen que conviven con ellos hace más de 10 años. Nucleados en la “Comisión Pro Equilibrio Carpinchos Nordelta” emitieron un comunicado con su postura: ""En representación de centenares de vecinos de Nordelta directamente afectados por los problemas de público conocimiento quiere dejar en claro que amamos a los carpinchos, hemos convivido con ellos en armonía desde hace 10 años como en ninguna otra urbanización del AMBA”.

“De ninguna manera abogamos por la erradicación total de los carpinchos de nuestro entorno. Nuestro pedido concreto es, retrotraer la cantidad a los que había 4 o 5 años atrás, por traslado a otras reservas naturales de aquellos ejemplares a los que el ecosistema Nordelta ya no puede alimentar y sostener”, destacaron.

.

Pero la situación superó las barreras del exclusivo barrio y los carpinchos también se "apoderaron" de las redes sociales. Por ejemplo, con cientos de memes en Twitter.

Incluso un funcionario del partido de General Pueyrredón, el director general de la Delegación Sierra, Julio Romero, propuso mediante su cuenta que “si no los quieren en Nordelta serán bienvenidos en la Laguna de los Padres”.

Si no los quieren en Nordelta serán bienvenidos en la Laguna de los Padres! #carpinchos https://t.co/LOZgwR57kl — Julio Cesar Romero (@JulioRomero_mdp) August 22, 2021

Esta especie, la más grande de los roedores, también pueden ser hallados en la zona de la Laguna de los Padres sobre la ruta 226, a unos 23 kilómetros de Mar del Plata.

También conocidos como capirabas, pueden pesar hasta 60 kilos y medir hasta 1,30 metros. Son anfibios y gregarios. Es decir, que viven en comunidad y siempre hay un macho dominante que controla las manadas.

.

La cumbia de los carpinchos

A raíz de la popularidad que ganaron en el último tiempo, y como la creatividad argentina . nunca descansa, los carpinchos ya tienen su canción. El grupo Tuna Gratis no dejó pasar la oportunidad y le dedicó una canción titulada Carpincho malvado.

Tomando como base los temas Perrito Malvado, de Damas Gatis y L-Gante, y El bombón asesino, de Los Palmeras, el grupo le puso letra al tema del momento: “El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta porque no le cabe ninguna. Ay carpincho malvado, ay no seas así, me lo ataca al caniche, no lo deja salir”, dice a su inicio.

“Porque el carpincho ahora es vecino, tranquilo anda por el camino. El carpincho es tranquilo y siente quedarse en Nordelta por siempre”, finaliza la canción del grupo Tuna.