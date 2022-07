Desde que TikTok saltó a la fama durante la pandemia, hay usuarios que harán lo que sea para hacerse virales y tener sus 15 minutos en la página de tendencias. Desde retos de baile a peligrosas hazañas, el cielo parece el límite para los tiktokers de la aplicación. Este fue el caso de Juliano Bayd, un usuario australiano que compartió un video jugando con el pez más venenoso del mundo sin darse cuenta.

Bayd lleva tiempo creando contenido relacionado con la flora y fauna marítima, autodeterminándose un experto en la vida bajo el mar. En el último video de su canal de TikTok, volvió a toparse con un espécimen muy inusual. En el clip, se ve al joven acostado en aguas poco profundas con un traje de neopreno, luego la cámara se desplaza hacia abajo y se enfoca en un extraño pez gris.

Con una sonrisa casual, Juliano abre y cierra la boca del animal de aproximadamente 20 centímetros de largo, como si fuera un animalito inofensivo que se cruzó en la plaza. "¿Alguien sabe qué es eso?", preguntó a sus seguidores cuando publicó el video. Y los comentaristas de TikTok le dieron, preocupados, la respuesta a esta pregunta: se trataba del pez más venenoso del mundo.

Juliano, quien dice tener una "fuerte pasión" por la vida silvestre marina, dice que encontró el pez mientras caminaba con la marea baja en Dunwich, Stradbroke Island, al este de Brisbane, Queensland. "Lo reubiqué cuando accidentalmente pisé su cabeza con zapatos de arrecife, así que tengo mucha suerte", le contó a Daily Mail Australia, quien informó que se trataba de un pez piedra.

Muchos espectadores comentaron para advertirle sobre la naturaleza venenosa del pez, pero Juliano no pareció demasiado desconcertado y respondió: "Me gusta pensar que yo y el pez nos hicimos amigos". Otro seguidor comentó: "Bro, no toques la parte superior, me picó uno, no vale la pena en absoluto".

"Demasiado tarde", respondió Juliano. Otro agregó: "El hombre está arriesgando su vida por un TikTok... ahora eso es dedicación". El Museo de Queensland describe al pez piedra como el pez conocido más venenoso del mundo. Tienen múltiples espinas que pueden inyectar su veneno profundamente en el cuerpo humano, provocando desastrosos y hasta mortales efectos.

El veneno del pez piedra puede provocar la muerte por insuficiencia cardíaca.

Cuáles son los pasos a seguir ante una picadura de este espécimen que apareció en TikTok

Si tienen la mala suerte de ser picados por uno, deben abandonar el agua, aplicar los primeros auxilios y buscar atención médica adecuada lo antes posible. El dolor puede durar muchos días y los efectos de una picadura de pez piedra pueden incluir parálisis, dificultad para respirar, shock y, a veces, una insuficiencia cardíaca que puede provocar la muerte.

Por suerte, en este caso no hubo heridos, ni peces ni humanos. Después de la grabación del video, Juliano devolvió el pez venenoso a un lugar seguro. El clip de TikTok ya acumula más de 715.000 reproducciones y 105.000 'me gusta's en tres días. En los casi 4000 comentarios, los usuarios también bromean con que el australiano debería darle un beso a su amiguito o probarlo como masajeador de pies, pero por supuesto que son solo bromas.

La cuenta de TikTok de Juliano está llena de videos de él interactuando con vida marina increíble, pero a veces también peligrosa. Obtuvo mucha atención con un clip de él dando un "beso de la muerte" a un dragón azul. Conocido formalmente como Glaucus atlanticus, la especie de babosa de mar se alimenta de medusas venenosas y usa su veneno contra los depredadores.