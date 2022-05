Twitter es una de esas redes sociales donde los usuarios encontraron un espacio de comodidad donde relatar experiencias y anécdotas de todo tipo, y son muchas historias de estas las que terminan por hacerse virales por la gran cantidad de reacciones que generan.

Además de ser una fuente inagotable de memes y chistes, la red social del pajarito se convirtió en uno de los sitios donde cada vez más personas se animan a contar situaciones insólitas que les ocurrieron alguna vez. En este sentido, una de las publicaciones que se volvió viral en las últimas horas tiene como autora a una joven residente de traumatología y ortopedia de México que contó una anécdota divertida sobre un paciente.

.

Los consultorios médicos suelen ser escenario de momentos de mucha tensión y preocupación, pero también puede ser el lugar donde ocurran situaciones de lo más inesperadas y graciosas. Así lo demostró la usuaria de Twitter “The Evil”, mejor identificada como @stephphphanie en esa red social, con un hilarante tweet: “Nunca voy a olvidar el día que un paciente ‘traía’ su radiografía en un CD, y la pusimos en la compu y se empezó a reproducir LA PELÍCULA DE LOS MINIONS” (Sic), expresó.

Nunca voy a olvidar el día que un paciente “traía” su radiografía en un CD y la pusimos en la compu y se empezó a reproducir LA PELÍCULA DE LOS MINIONS — The Evil (@stephphphanie) May 13, 2022

La publicación de la médica mexicana generó cientos de miles de reacciones en cuestión de horas y se llevó más de 43.000 “me gusta”. Además, los usuarios aprovecharon para bromear con su anécdota a través de chistes ingeniosos: “Querían ver sus huesos y él les enseñó su alma, pero no supieron valorarlo”; “Por lo menos no era por…”; “Bueno y fueron por palomitas para ver la peli, no? Jajaja”; “Les enseñó una radiografía de su alma”, expresaron.

.

Otros contaron situaciones similares en otro tipo de consultas médicas, como una señora que había llevado el CD de su mamografía y los doctores que le devolvieron “uno de Shakira”: “La señora, obvio, llegó súper molesta al día siguiente, pero creo que su CD se lo tragó el CPU al colocarlo encima del CD que estábamos escuchando de Shakira jajaja”, concluyó un usuario.