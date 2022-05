Hoy en día no es raro conocer personas a través de las redes sociales u otras formas de virtualidad. Son muchos los que se sienten más cómodos y sueltos a la hora de expresarse gracias a las formas de comunicación cibernéticas. Incluso, hay personas que se enamoran y deciden viajar kilómetros con el fin de conocerse. Pero estas arriesgadas decisiones no suelen terminar siempre con un final feliz. La triste historia de amor de Ángel Montoya es un claro ejemplo de esto.

A través de su cuenta de TikTok (@montoya_ft), un joven oriundo de México compartió un video donde explicaba que había decido tomar un vuelo con destino a la ciudad de Hermosillo, en Sonora, con la intención de conocer a Valeria, una chica con la que había mantenido una relación amorosa muy fuerte a través de las redes sociales en los últimos años, en plena pandemia del coronavirus.

La decisión de Ángel había sido tomarla por sorpresa, y antes de despegar desde el aeropuerto le envió un mensaje de WhatsApp: “Hola! Oye, que crees, ya voy para visitarte”, le escribió, con un emoji al final de un monito avergonzado cubriéndose la cara. Sin embargo, la conversación no salió como esperaba: la chica se lo tomó mal, y le contestó con sinceridad: “Ay, qué pena de verdad. Discúlpame, pero no creo que nos podamos conocer”, expresó.

.

A continuación, Valeria reveló una verdad que le mantuvo oculta todo ese tiempo que habían alimentado un amor por redes: “La verdad es que, pues tengo novio, y en pandemia estaba muy aburrida. Qué pena, de verdad”, agregó la joven a través de un audio.

Impresionado por la situación, Ángel le respondió que ya estaba en el avión rumbo a su ciudad, pero la chica no volvió a contestar. “Contesta, no me hagas esto”, fueron las últimas palabras de Ángel en la conversación. Finalmente, el joven mexicano enseñó en el video las imágenes del avión abandonando la tierra y su rostro de desilusión.

.

El dramático relato del tiktoker cosechó más de 8 millones de reproducciones en la red social china, por lo cual, frente al aumento de su fama, el usuario cambió la descripción de su bío por: “Soy el chico plantado”.

.

Si bien muchos usuarios de TikTok se solidarizaron con el joven y le enviaron mensajes de aliento y varios chistes para que superara su desilusión, hubo quienes replicaron que el problema había sido que nunca le avisara a la joven con anticipación que tenía intenciones de viajar para conocerla: “Me pondría demasiado estresada y ansiosa qué me dijeran, qué vienen a visitarme sin avisar jajaja”, “El que no aviso fuiste tú, te hubieras ahorrado mucho tiempo y dinero, si le hubieras avisado desde antes”, opinaron algunos.