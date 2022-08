La intolerancia es una conducta viral en las redes sociales, pero, ¿qué pasa cuando llega a la vida real? Esta semana, una polémica publicación de Facebook se volvió viral en las demás redes sociales, generando indignación y preocupación entre los internautas.

La publicación del usuario llegó a Twitter a través de la cuenta personal de otro internauta, quien no pudo evitar compartir el posteo después de leer su contenido. "¿Qué carajo acabo de leer?", escribió el tuitero sobre la publicación de Facebook que empieza diciendo "¿Qué hacemos cuando la camarera del restaurante es una progre?".

"Normalmente, pago sin dejar propina y le escribo una mala crítica en Google. Pero este fin de semana decidí ser un poco más proactivo", comenzó a narrar el usuario de Facebook. "Pedí una pechuga de pollo con ensalada, pero cuando la zurda progre mugrosa me trajo lo que pedí, le insistí en que se había equivocado diciéndole que yo había pedido un bife de chorizo con fritas", detalló.

Para el horror de los internautas, el plan del "anti-progre" todavía no estaba terminado: "Después pedí hablar con el gerente y le conté lo mal que labura la zurdita. El bobo del gerente me dejó ir sin pagar y me pidió disculpas", agregó la publicación.

El posteo viral.

Desde su publicación en la red social del pajarito, el posteo recibió casi 5 mil 'me gusta", más de 350 retuits y docenas de comentarios de los incrédulos internautas, quienes se preguntaban si el insólito testimonio era real. Efectivamente, la cuenta a cargo de compartir el posteo de Facebook aclaró que el texto se trata de una réplica de un posteo que fue escrito en inglés y replicado en español, porlo que no se trata de una situación que ocurrió en Argentina.

La polémica publicación fue adaptada de otro post incendiario publicado por un usuario de habla anglosajona en la red social de Meta. Si bien el posteo original apuntaba contra los ateos, ambas publicaciones generaron una fuerte respuesta por parte de los internautas, quienes reprocharon casi unánimemente las supuestas acciones del autor.

"Esas cosas salen bien hasta que salen mal. Y cuando le salga mal, se va a ligar una golpiza, cómo corresponde", declaró un internauta. "Igual, por más mentira que sea, sigue siendo un discurso de odio que si te lo llegas a creer siendo empleador afecta un poco al momento de contratar", destacó otra cuenta. "El tema no es el partido, sino que últimamente hay mucha gente que se cree que puede hacer lo que sea", agregó un tercero.